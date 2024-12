Gabriel Bortoleto é um dos estreantes mais esperados para chegar na Fórmula 1 em 2025 e até mesmo Johnny Herbert está animado com a estreia do brasileiro pela Sauber. Recentemente, em entrevista ao CoinPoker, o ex-piloto comentou sobre a próxima temporada da categoria.

Inicialmente, Herbert comentou sobre a sensação Franco Colapinto quando estreou às pressas pela Williams ao substituir Logan Sargeant. O piloto surpreendeu no GP da Itália, quando largou como 18° e terminou em 12°, muito próximo de Alexander Albon.

Logo na corrida seguinte, no Azerbaijão, o argentino foi capaz de marcar seus primeiros pontos, algo que ainda não tinha acontecido com o norte-americano no assento.

"Franco Colapinto foi uma estrela que brilhou intensamente, mas que sofreu devido aos acidentes. Essas coisas são notadas. De repente, surge uma interrogação. Ele teve uma grande estreia na F1, quando as pessoas disseram 'Uau'".

Apesar do grande sucesso, Colapinto teve uma 'derrocada' após sequência de batidas e acidentes que acabaram com seus finais de semana. Os principais problemas da Williams se deram durante a tripla rodada entre o GP dos Estados Unidos e o GP do Brasil.

Inclusive, durante esse período, a equipe precisou correr contra o tempo para reconstruir os dois carros e se preparar para o GP de Las Vegas - onde o argentino teve outra batida forte e que colocou dúvidas se ele completaria o fim de semana.

Na sequência, Herbert selecionou o nome de Gabriel Bortoleto como "alguém para se manter de olho" na próxima temporada.

"Mas Gabriel Bortoleto é um piloto a ser observado. Ele se saiu muito bem na F2. E parece ter essa habilidade maravilhosa de tirar o melhor do carro e de si mesmo em todas as situações".

Importante lembrar que o brasileiro teve um início de temporada bastante difícil na Fórmula 2, com um carro e equipe que não eram favoritos ao título, mas conseguiu dar a volta por cima e conquistou o campeonato.

"Ele pode ser uma ameaça para Nico Hülkenberg, o que só ajudará seu status dentro da equipe quando ela se tornar Audi. Estou ansioso para essa batalha".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen terá concorrência 'mental' em 2025

Herbert também avaliou a maneira como Max Verstappen lida com seus rivais principais nos fins de semana, sem deixar espaço para grandes discussões.

"O 'mergulho' de Verstappen em Oscar Piastri [em Abu Dhabi] foi pura intimidação. A McLaren será uma ameaça para ele no próximo ano. Já vimos que o Oscar tem potencial para vencer corridas e talvez até um campeonato mundial, assim como o Lando [Norris]".

No caso, o ex-piloto se refere ao incidente de Abu Dhabi, na primeira curva, quando o piloto da Red Bull atacou o australiano pela segunda posição e os dois acabaram batendo e perdendo muitas colocações na corrida.

"Então, quando você está lado a lado, como estavam em Abu Dhabi, nenhum dos dois ia ceder. Você ouviu a comunicação pelo rádio e o Oscar dizendo 'Bom', quando soube que Max havia sido penalizado. Isso é ótimo. Temos alguém disposto a se posicionar contra o Max".

"Foi aí que vimos uma mudança nesta temporada. George [Russell] tem tido alguns problemas e confrontos verbais com Max [Verstappen]. Isso é exatamente o que Max fez muito bem por anos, usando todas as armas que pode, e isso inclui intimidação".

Para Herbert, outros pilotos entenderam o 'jogo' de Verstappen e estão prontos para usarem as mesmas 'armas' contra o holandês na busca de seus próprios títulos na categoria.

"Os outros pilotos deste ano disseram, 'Ok, estamos prontos para isso'. [Charles] Leclerc, Russell, Oscar, Lewis [Hamilton] e também veremos mais disso do Lando. Lando Norris precisa adicionar esse fator de intimidação para se destacar".

"Sim, Lando está faltando esse fator de intimidação no momento. Ele tem sido muito aberto sobre o fato de talvez não ter trazido o seu melhor jogo este ano. Pelo que estou ouvindo, ele aceitou que isso é o que ele agora precisa fazer, mudar".

"Este é um bom momento em que muitos pilotos estão pensando da mesma forma que Max fez. Vai ser muito interessante ver quem sairá por cima no próximo ano".

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Veremos a dominância da McLaren

O ano começou com Verstappen na frente, tomando vitórias e parecendo remontar o que aconteceu ao longo de 2023. No entanto, o GP de Miami trouxe o 'ponto de virada' para a McLaren, que rapidamente começou a se mostrar muito forte contra a Red Bull.

Ao fim da temporada, o time de Woking venceu o campeonato de construtores, enquanto os taurinos foram apenas a terceira força no grid. Para Herbert, isso mostra que a McLaren será uma grande competidora em 2025.

"Norris vs Piastri será o grande confronto da próxima temporada - a McLaren dominará", disparou.

"Ele [Piastri] tem a atitude certa. É sobre ele e ele não se importa com mais ninguém. Isso é o que ele precisa levar para a nova temporada, em que a McLaren começará como favorita".

"Ele [Piastri] tem Mark Webber como seu empresário. Oscar sabe o que precisa fazer. Se ele começar dominando, estará em um lugar muito bom, mas não acho que o Lando vai permitir isso. Lando tem sido magnífico em suas performances de classificação e ainda tem corrido brilhantemente".

"A competição vai empurrar os dois. Gosto da mentalidade forte do Oscar. O próximo grande confronto da temporada será entre Oscar e Lando! A McLaren dominará à frente da Red Bull, depois Ferrari e Mercedes".

