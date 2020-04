Heroes: Hakkinen conta como foi o dia mais sombrio que teve na F1

A carreira de Mika Hakkinen na Fórmula 1 foi destacada por dois campeonatos mundiais de pilotos, 20 vitórias, 26 poles e 25 voltas mais rápidas. Mas o 'Flying Finn' conseguiu tudo isso após seu dia mais sombrio, em 10 de novembro de 1995.

Durante a qualificação de sexta-feira para o GP da Austrália, em Adelaide, seu McLaren-Mercedes sofreu um problema no pneu traseiro esquerdo ao se aproximar da curva Brewery Bend, a mais rápida do circuito de rua. Ele acertou a barreira de pneus a cerca de 120 km/h, e seu capacete atingiu o lado do cockpit, causando uma fratura no crânio.

Os médicos precisaram realizar uma traqueostomia de emergência antes de o levarem para o Royal Adelaide Hospital, em coma.

No filme, ele conta aos colegas Felipe Massa, Tom Kristensen e Michele Mouton o que aconteceu e os desafios que enfrentou durante sua recuperação.

“Meu acidente em 1995 foi um grande desafio. Isso aconteceu na Austrália, em Adelaide, eu estava pisando fundo na reta longa. Quando eu estava entrando na curva, o pneu não explodiu, fez apenas pfffffft, perdeu a pressão muito rapidamente.”

“Então o carro começou a afundar e eu perdi o controle, é claro. Havia uma zebra enorme na saída e, é claro, eu bati nela e o carro quicou algumas vezes. Eu bati na barreira ao lado.”

“Fiquei em coma por alguns dias. Então as coisas horríveis começaram a acontecer quando você acorda. Você começa a perceber como 'oh meu Deus', bati minha cabeça com tanta força que perdi o controle de um lado do meu rosto, porque os nervos ficaram danificados. Então, quando eu estava dormindo, eles tiveram que colar uma fita nos meus olhos, para poder fechá-los.”

“Então, chegou o momento em que começaram os testes, para ver se você consegue cheirar normalmente, pode sentir o gosto das coisas normalmente.”

“Fiquei lá por cinco semanas e minha namorada voou para a Austrália para me apoiar.”

Mais tarde, em uma entrevista à revista GP Racing, Hakkinen foi perguntado se ele achava que o acidente o deixou mais lento.

"Não, não acho que teria sido mais rápido, mas acho que teria continuado minha carreira por mais tempo", respondeu ele.

“Isso teve um efeito em mim. Isso me fez perceber que quando um acidente como esse acontece, e pode acontecer a qualquer momento na F1, porque o automobilismo é perigoso , me fez pensar, assim que ganhei meu campeonato mundial, 'Hmmm... não brinque com sua sorte.”

