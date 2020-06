Sebastian Vettel está em uma encruzilhada sobre seu futuro: tenta ficar na Fórmula 1 em 2021 ou sai da categoria, indo para outro campeonato ou aposentando-se. Para o campeão mundial de 1996, Damon Hill, o caminho do tetracampeão deveria ser a aposentadoria.

"A situação de Vettel é um pouco preocupante", disse Hill em entrevista ao podcast oficial do Autosport, juntando-se aos especialistas que preveem uma temporada difícil para o alemão.

Mas, acima de tudo, Hill se pergunta como que será o futuro de Vettel. "Se você está no topo, é difícil, porque o único caminho é ladeira abaixo. É uma situação alarmante. Todo mundo está olhando para o futuro dele no esporte". Renault e Aston Martin foram apontadas como um possível destino do tetracampeão, mas Hill disse: "Por que ele deveria fazer isso?".

"É muito difícil saber com antecedência que, por exemplo, você só tem cinco corridas pela frente. Quando fiz minha escolha, quis parar imediatamente. Se você não sentir mais isso, pare e não se apegue".

"Ele sabe como o mundo funciona e como estão as coisas na Fórmula 1, nos negócios ou na política. Você precisa saber quando deseja parar", disse Hill.

