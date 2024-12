Em 2026, assistiremos à última corrida da Fórmula 1 na Holanda, isso porque os organizadores da etapa assinaram uma extensão de contrato de apenas um ano do acordo atual. Desta maneira, Zandvoort segue no cronograma da categoria por apenas mais dois eventos.

O futuro do GP da Holanda era incerto há algum tempo, com o contrato atual expirando após a edição de 2025 e parecendo improvável que houvesse outro acordo de longo prazo.

O jornal holandês De Telegraaf revelou pela primeira vez na quarta-feira que o acordo assinado com a FOM será de apenas mais um ano, a ser adicionado ao acordo atual, antes que o evento seja encerrado.

A F1 retornou ao Circuito de Zandvoort em 2021 após uma ausência de 36 anos, com o impulso para um acordo tendo sido desencadeado pelo sucesso de Max Verstappen.

Inicialmente, estava programado para três anos até 2023, mas no final de 2022 o contrato foi prorrogado por mais dois anos (2024 e 2025).

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nos últimos meses, houve negociações movimentadas entre os organizadores e os chefes da F1. Um dos pontos de atrito, no entanto, foi o financiamento, com o diretor Robert van Overdijk indicando que um plano do governo para aumentar o IVA sobre os ingressos do evento dificultou as coisas para ele.

Vários cenários foram discutidos para ajudar a garantir um futuro melhor para o evento, incluindo também um sistema de rotação com o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. A ideia seria que as duas corridas se alternassem anualmente, o que ajudaria a distribuir melhor a alocação financeira e a garantir o interesse dos fãs.

No entanto, parece que os chefes do GP da Holanda não quiseram seguir esse caminho e, em vez disso, optaram por encerrar as atividades após 2026.

Falando sobre a decisão de não continuar, Robert van Overdijk, diretor do GP da Holanda, disse: "Embora o anúncio de hoje sinalize o fim de uma era monumental, estamos confiantes de que há muito mais para os fãs aguardarem no GP da Holanda em 2025 e 2026, incluindo a Sprint em 2026".

"Somos uma empresa privada e operada por particulares, e precisamos equilibrar as oportunidades apresentadas pela continuidade da realização do evento com outros riscos e responsabilidades".

"Decidimos sair em alta com mais dois incríveis GPs da Holanda em 2025 e 2026. Queríamos dar esse passo enquanto nosso evento é adorado e apoiado por fãs apaixonados, residentes e a comunidade da F".

O CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que respeitava a decisão dos organizadores do GP da Holanda de não continuar com o evento.

"Todas as partes colaboraram positivamente para encontrar uma solução para estender a corrida, com muitas opções, incluindo alternância ou eventos anuais na mesa, e respeitamos a decisão do promotor de terminar sua incrível corrida em 2026", disse ele.

"Quero agradecer a toda a equipe do GP da Holanda e ao município de Zandvoort, que têm sido parceiros fantásticos da F1".

O GP da Holanda realizou pela primeira vez uma etapa do campeonato mundial de F1 em 1952 e foi um dos pilares do calendário até 1985, antes de sair da programação.

A pista ficou mais conhecida por eventos de nível europeu, incluindo o encontro Masters of Formula 3, antes que os esforços para trazê-la de volta aos padrões da F1 se intensificassem após a estreia de Verstappen.

Lando PERDER VICE para Leclerc É VERGONHA? Toda a VERDADE sobre MAX vs RUSSELL, Pérez e + | CARRAPA



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!