Horner agora vê boa colaboração entre FIA e F1 para carro de 2026

O chefe da Red Bull, Christian Horner, crê que os chefes da Fórmula 1 ouviram e reagiram às preocupações anteriores que ele expressou sobre o risco dos ‘carros Frankenstein’ em 2026.

Em meio aos preparativos contínuos da F1 para as novas regras de motores e chassis a partir de 2026, houve algumas preocupações iniciais das equipes sobre as consequências indesejadas dos regulamentos.

Havia preocupações sobre a necessidade de os pilotos reduzirem as marchas nas retas para ajudar a carregar as baterias, enquanto descobertas recentes de simuladores sobre carros rodando facilmente com a aerodinâmica ativa acionada dispararam alarmes.

No ano passado, Horner alertou sobre o perigo de os chassis produzirem “carros Frankenstein” que não eram tão bons quanto deveriam ser, simplesmente porque tinham que encobrir as deficiências de energia desencadeadas pelas novas unidades de potência.

Mas como um esforço final está em andamento para definir os regulamentos de chassis antes do final de junho, Horner acredita que a F1 e a FIA estão em uma forma muito melhor para tomar as decisões corretas necessárias.

“Obviamente é uma grande mudança para 2026 e sem precedentes mudar o chassi e o motor ao mesmo tempo”, disse Horner.

“É claro que há fatores desconhecidos nisso, mas tem havido muito trabalho feito pela FIA. Eles têm colaborado com as equipes.”

“Temos sido bastante expressivos, há um ou dois anos, sobre algumas das questões, que foram ouvidas e levadas em consideração. Portanto, houve um progresso sólido, eu diria, que foi feito.

“É uma folha de papel em branco, uma folha de papel completamente em branco, com todos os aspectos da fórmula, por isso será fascinante ver como os engenheiros interpretam os vários regulamentos e 2026 poderá parecer bem diferente.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: John Toscano / Motorsport Images

O chefe da McLaren, Andrea Stella, sentiu que era fundamental para a F1 garantir que os novos regulamentos não levassem a nenhuma consequência indesejada que pudesse prejudicar a competitividade do pelotão ou o espetáculo.

“Estamos felizes que o nível de colaboração seja intenso entre as equipes e com a FIA”, disse ele.

“Acho que quando você explora novas regulamentações, é normal que você tenha algumas ideias, e que possa ter provas, que queira validar adequadamente. Acho que até agora estamos felizes.

“É importante, como já dissemos, que acertemos os regulamentos para evitar implicações não intencionais, como, até certo ponto, que poderíamos ter tido com esta geração de carros.

"Nós não os chamamos de problemas, nós os chamamos de desafios. Mas, por exemplo, o porpoising foi definitivamente uma dor de cabeça, também em termos reais para os pilotos, não apenas para os engenheiros. Estou muito feliz com o trabalho até agora. A boa colaboração contínua."

Embora se espere que o primeiro rascunho dos regulamentos de 2026 da FIA esteja pronto até junho, é provável que as regras sejam ajustadas à medida que as equipes começarem a explorá-las em profundidade e surgirem possíveis lacunas.

Stella acrescentou: “Ainda falta algum tempo para chegar à primeira versão do regulamento e também acho que alguns esclarecimentos acontecerão mais tarde.

"Mas é claro que é importante convergirmos logo, porque o mês e meio pode passar muito rapidamente."

