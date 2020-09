Depois de Lewis Hamilton ser punido com dois pontos na 'carteira' durante o GP da Rússia de Fórmula 1, algo revertido mais tarde pelos comissários, Christian Horner disse que estaria preocupado se tivesse um de seus pilotos ameaçado de receber uma punição e que deixaria os reservas no "aquecimento".

Hamilton foi punido por fazer treinos de largada em local proibido durante a volta de instalação e recebeu dois pontos na superlicença, o que o deixava a dois de ser suspenso em uma corrida até o GP da Turquia. No entanto, os comissários voltaram atrás e removeram os pontos, mas o britânico permanece a quatro de um gancho.

Questionado sobre o que estaria pensando caso estivesse na posição de Toto Wolff, Horner revelou que passou pessoalmente por essa 'tensão'.

"Eu já estive nessa posição com uma licença de um carro de rua e digo que não é uma sensação particularmente boa", revelou Horner. "Porque a menor coisa pode significar que ele estará fora de um fim de semana de corrida. Então vai ser muito estranho para ele".

"Ele ainda tem algumas corridas pelas quais qualquer coisa pode acontecer. E a menor coisa pode fazê-lo levar esses pontos, então sim, eu pensaria isso, não sei quem é o piloto reserva da Mercedes, mas acho que ele deveria estar no aquecimento, só para garantir".

Horner ainda disse que os erros cometidos pela Mercedes só o deixam ainda mais ansioso para que o carro da Red Bull seja mais rápido e possa se beneficiar dessas situações.

"É por isso que gostaríamos desesperadamente de conseguir um carro para desafiá-los, porque acho que, operacionalmente, temos uma equipe muito forte. Demonstramos isso novamente em Sochi com o pit-stop mais rápido", afirmou. "Se não quebramos o recorde de parada mais rápida, certamente ficamos muito perto disso. Foi o mais rápido que medimos. Eu marquei 1s800 no meu relógio".

"Eles obviamente tiveram alguns problemas e quando você está constantemente na frente, às vezes é mais fácil ser o time a ser batido e às vezes a complacência pode acontecer quando você passa por um período de dominância".

PÓDIO: Hamilton é punido e Bottas vence na Rússia, com Verstappen em segundo

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?