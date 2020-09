Após terminar o GP da Rússia de Fórmula 1 em segundo, Max Verstappen recebeu elogios do chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, que afirmou que o holandês está "pilotando em um nível muito alto" e o comparou a Lewis Hamilton. O chefe também comentou o desempenho de Alexander Albon e destacou que o circuito de Sochi acentua características do carro as quais o tailandês é "particularmente sensível".

No sábado, Verstappen se classificou em segundo, à frente de Valtteri Bottas. Durante a corrida, ele foi superado pelo finlandês, mas acabou beneficiado por uma punição a Hamilton e terminou a prova na mesma posição em que largou.

Questionado se o segundo era o melhor que a Red Bull poderia esperar para o fim de semana, Horner foi taxativo.

"Com certeza. Acho que a Mercedes teve um carro mais rápido do que nós neste fim de semana. Então, obviamente, nós nos beneficiamos da penalidade de Lewis. Mas eu acho que Max extraiu cada gota de desempenho do carro durante o fim de semana", afirmou ."Foi nosso melhor resultado nos seis anos em que tivemos corridas em Sochi. Estou satisfeito com a pilotagem de Max hoje".

Quando perguntado se o comentário significava que Verstappen estava extraindo mais do que o carro podia oferecer, Horner despejou elogios ao piloto.

"Um carro só vai tão rápido quanto alguém é capaz de pilotá-lo. Portanto, sabemos que Max está pilotando em um nível muito alto. Sabemos que Lewis é capaz de fazer o mesmo, então acho que sim, sua volta de ontem em particular foi sensacional. E novamente ninguém o viu cometer absolutamente nenhum erro hoje. Foi um desempenho muito maduro e cerebral".

Enquanto Verstappen conseguiu dividir as Mercedes e 'arrancar' um segundo lugar, seu companheiro, Alexander Albon se esforçou para chegar em décimo e somar um ponto. Horner assumiu que não foi um dos melhores dias do tailandês, mas mostrou-se compreensível com o piloto.

"Acho que Alex é particularmente sensível a algumas características do carro, e ele está lutando com isso. E essas características são acentuadas neste tipo de circuito com curvas curtas e grandes zonas de frenagem. Obviamente, há muito que se observar".

"Na segunda metade da corrida ele se recuperou razoavelmente bem, mas obviamente foi um fim de semana difícil para ele. Foi uma pena, depois do pódio há duas semanas, este provavelmente foi um dos circuitos mais difíceis para ele neste ano", finalizou.

