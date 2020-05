A Fórmula 1 está tentando ativamente iniciar seu campeonato em julho, com uma rodada dupla do GP da Áustria. Mas, com a pandemia da Covid-19 ainda afetando a Europa, a organização da prova está buscando implementar medidas de proteção para garantir a segurança de todos os envolvidos e a comunidade. Para Christian Horner, o trabalho da Áustria pode ser fundamental para garantir a realização da temporada 2020.

A direção do Red Bull Ring estão se esforçando para garantir que a F1 possa realizar sua prova de abertura do início de julho, desde que as restrições de viagem dentro da Europa sejam relaxadas.

Várias propostas foram apresentadas, incluindo a proibição da presença de fãs e da imprensa, isolamento estrito do pessoal da F1 e testes para todos os presentes no local.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com sobre o GP da Áustria, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, disse: "A Red Bull está comprometida em dar o pontapé inicial no campeonato. Eles estão se esforçando para garantir a corrida na Áustria".

"É um circuito que pertence à Red Bull, então é óbvio que estão fazendo o máximo possível, trabalhando com as autoridades locais e o governo. Obviamente que os testes e as restrições serão rigorosos, mas, se eles permitem que o esporte possa começar novamente, acho que será uma base para que outros circuitos possam fazer o mesmo".

Horner deixou claro que as corridas com portões fechados planejados para o início da temporada não serão eventos normais para nenhum dos presentes.

"Acho que, quando começarmos novamente, vai ser como criar um grupo muito próximo de pessoas, creio que com menos de 80 por equipe, e eles vão precisar ficar no mesmo hotel, viajar juntos, e não vão poder interagir com outras equipes".

"Então teremos restrições rígidas, e acredito que teremos muitos testes, várias verificações, e não vamos ter contato com a comunidade também".

"Serão necessários procedimentos para os competidores, mas também para os organizadores das provas, então não será um GP normal de modo algum".

Apesar de ainda existirem dúvidas sobre a possibilidade da F1 voltar esse ano, Horner acha que, pelo menos, algumas corridas poderão acontecer.

"Somos uma equipe de corrida, e precisamos de um campeonato para correr. É inimaginável não correr esse ano, e acho muito difícil não termos nada esse ano. Não acho que estamos mais no cenário de não termos corridas esse ano"

GALERIA: Em 2019, GP da Áustria prestou homenagem a Niki Lauda

Galeria Lista Capacete de Niki Lauda e painel lembrando do ex-piloto 1 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren MP4-2 de Niki Lauda em exibição no Red Bull Ring 2 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari 312T no paddock do Red Bull Ring 3 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren MP4-2 de Niki Lauda em exibição no Red Bull Ring 4 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari 312T no paddock do Red Bull Ring 5 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Homenagem a Niki Lauda na Fan Village 6 / 9 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari 312T 7 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ferrari 312T 8 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ferrari 312T 9 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

VÍDEO: Luis Roberto revela convite para ver corpo de Senna após morte do tricampeão

PODCAST: Senna foi o melhor esportista do Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: