Piloto da Renault na Fórmula 1 desde o começo de 2019, Daniel Ricciardo pode deixar a equipe já no fim de 2020. O australiano tem contrato até o fim da atual temporada e ainda não encaminhou a renovação com o time amarelo. Tendo isso em vista, o diretor não-executivo da escuderia, Alain Prost, foi questionado sobre a permanência do piloto. "Ele está livre. Não temos cartas na mão, não temos uma opção", disse o tetracampeão ao Canal +.

A declaração de Prost vem em meio ao fortalecimento dos rumores de uma possível ida de Ricciardo para a Ferrari. No time de Maranello, o australiano assumiria a vaga de seu ex-companheiro alemão da Red Bull, Sebastian Vettel.

O tetracampeão mundial tem contrato com a escuderia vermelha até o fim deste ano e as negociações pela renovação estão se arrastando. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a proposta inicial feita pela equipe representaria uma grande perda salarial para Vettel. Os vencimentos do alemão cairiam de € 27 milhões (ou R$ 164 milhões) para € 12 milhões (R$ 73 milhões) na F1.

A outra opção de Ricciardo poderia ser um retorno para a Red Bull, pela qual o australiano correu entre 2014 e 2018, vencendo sete GPs da categoria. Entretanto, Prost tem suas dúvidas sobre o retorno, tendo em vista a presença do holandês Max Verstappen, rival de Ricciardo.

"Max tem todo o apoio da Red Bull, então não vejo Daniel indo para lá. Mas está tudo aberto. De qualquer forma, é certo que Daniel quer continuar. Ele fez um plano, não uma aposta, para ter sucesso com a Renault. Estamos conversando de forma positiva", ponderou Prost.

GALERIA: Relembre todos os carros e pilotos da Renault na história da Fórmula 1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon

