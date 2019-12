F1: Chefe da Red Bull elogia motores da Honda e corneta a Renault

Christian Horner, chefe da Red Bull na Fórmula 1, disse que o time finalmente teve um retorno satisfatório de sua fornecedora de motores após muitos anos. Em 2019, a Honda começou a equipar os carros austríacos pela primeira vez, depois de longa parceria da RBR com a Renault.

A Red Bull-Renault ganhou quatro títulos da F1 de 2010 a 2013, mas o relacionamento azedou quando a montadora francesa teve problemas na era turbo-híbrida V6 e a Red Bull ficou cada vez mais frustrada com a falta de progresso em desempenho e confiabilidade.

A equipe então aproveitou a cisão entre McLaren e Honda para fazer com que o time júnior Toro Rosso arranjasse uma parceria com a fabricante japonesa em 2018, para poder avaliar a Honda antes de tomar uma decisão para 2019.

A RBR acabou optando pela montadora, que imediatamente deu à Red Bull um melhor padrão de confiabilidade. Horner também destacou que seu potencial de desempenho é maior após três atualizações bem-sucedidas este ano.

“Este é o primeiro ano em que tudo o que foi prometido foi absolutamente entregue. E é um ambiente diferente, é um tipo diferente de parceria. É uma verdadeira parceria e você pode ver o que significa para a Honda quando eles obtêm um resultado”, comentou Horner.

“Quando conquistam uma pole position e obtêm uma vitória, tem a emoção, o orgulho, a satisfação em todo o negócio. Então, acho que é uma relação muito, muito diferente da que tínhamos anteriormente com a Renault durante esta era turbo-híbrida V6".

"Conseguimos três poles na pista este ano [Verstappen perdeu sua pole no México por penalidade] e vencemos três corridas. Poderíamos ter vencido em Mônaco, deveríamos no México. Em Austin, fomos rápidos”, lembrou. A Honda não vencia na F1 desde 2006 (relembre abaixo como era o mundo naquela época).

Galeria Lista Hamilton era campeão, mas da GP2 1 / 20 Foto de: GP2 Series Media Service O dólar estava na faixa de R$2,15 2 / 20 Foto de: Divulgacao Michael Schumacher anunciava sua primeira aposentadoria 3 / 20 Foto de: XPB Images Fabio Cannavaro era eleito o melhor jogador do mundo daquele ano, após título mundial da Itália 4 / 20 Foto de: Divulgacao Max Verstappen estava prestes a completar nove anos de idade 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Seu pai, Jos, competia na extinta A1 GP, representando a Holanda 6 / 20 Foto de: XPB Images “Crash - No Limite” ganhou o Oscar de melhor filme 7 / 20 Foto de: Divulgacao Max Mosley (à direita) era o presidente da FIA 8 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Muhammad Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele fundou um banco que pretendia acabar com a pobreza no mundo. Escreveu “O banqueiro dos pobres” 9 / 20 Foto de: Divulgacao Marc Márquez tinha apenas 13 anos 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi era “apenas” pentacampeão da principal categoria da motovelocidade, e Nicky Hayden venceu o campeonato daquele ano 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Sony lançou o PlayStation 3, no Japão 12 / 20 Foto de: Divulgacao Fernando Alonso se tornava bicampeão da F1 13 / 20 Foto de: Eric Gilbert Plutão deixava de ser um planeta 14 / 20 Foto de: Divulgacao Bento XVI era o Papa 15 / 20 Foto de: Divulgacao O São Paulo FC conquistava títulos e foi o campeão brasileiro daquele ano 16 / 20 Foto de: Divulgacao O Brasil era eliminado pela França, nas quartas de final da Copa de 2006 17 / 20 Foto de: Divulgacao Jimmie Johnson conquistava seu primeiro título da NASCAR; o primeiro de sete 18 / 20 Foto de: Getty Images O iPhone ainda não havia sido lançado 19 / 20 Foto de: Divulgacao O Gol "Bolinha" foi o carro mais vendido, com 16.592 unidades 20 / 20 Foto de: Divulgacao

“Então, tivemos um bom carro de corrida em muitos circuitos este ano. A progressão da Honda, com cada motor que eles introduziram e junto com nosso parceiro de combustível, tudo está funcionando em harmonia”.

"Então, em vez de brigar, sempre nos sentindo muito como um cliente, com a Honda tem sido uma verdadeira parceria. E eles compartilham as mesmas metas e objetivos que nós. Você está vendo os benefícios disso”.

O acordo inicial da Red Bull com a Honda era para a temporada 2020, mas foi estendido para 2021 inicialmente, com negociações em andamento para 2022 e 2023. "É ótimo ter um pouco de espaço para respirar", disse Horner.

“E, é claro, agora esperamos para ver quais serão as regras a partir de 2022 em relação à homologação, etc. Mas após o ano em que desfrutamos com a Honda, o progresso que vimos, foi a conclusão natural estender a parceria".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

GALERIA: Todos os carros e pilotos de Red Bull e Toro Rosso na F1

Galeria Lista 2005 - Red Bull, David Coulthard 1 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2005 - Red Bull, Christian Klien 2 / 50 Foto de: XPB Images 2005 - Red Bull, Vitantonio Liuzzi 3 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2006 - Toro Rosso, Scott Speed 4 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 5 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Red Bull, Robert Doornbos, Christian Klien e David Coulthard 6 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 7 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Scott Speed 8 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 9 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007 - Red Bull, Mark Webber 10 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Red Bull, David Coulthard 11 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 12 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 13 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, David Coulthard 14 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, Mark Webber 15 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2009 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 16 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 17 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 18 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Mark Webber 19 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Sebastian Vettel 20 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 21 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 22 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Mark Webber 23 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Sebastian Vettel 24 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2011 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari e Sebastien Buemi 25 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Mark Webber 26 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Sebastian Vettel 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2012 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 28 / 50 Foto de: XPB Images 2012 - Red Bull, Mark Webber 29 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2012 - Red Bull, Sebastian Vettel 30 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 31 / 50 Foto de: XPB Images 2013 - Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettel 32 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Toro Rosso, Jean-Eric Vergne, e Daniil Kvyat, 33 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Red Bull, Sebastian Vettel 34 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014 - Red Bull, Daniel Ricciardo 35 / 50 Foto de: LAT Images 2015 - Toro Rosso, Max Verstappen,e Carlos Sainz Jr. 36 / 50 Foto de: XPB Images 2015 - Red Bull, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 37 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. 38 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Red Bull / Toro Rosso, Daniil Kvyat 39 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2016 - Red Bull, Daniel Ricciardo 40 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso / Red Bull, Max Verstappen 41 / 50 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr., e Daniil Kvyat, Scuderia 42 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Brendon Hartley e Pierre Gasly 43 / 50 Foto de: Scuderia Toro Rosso 2017 - Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 44 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2018 - Toro Rosso, Pierre Gasly e Brendon Hartley 45 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2018 - Daniel Ricciardo e Max Verstappen 46 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso / Red Bull, Alexander Albon 47 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso, Daniil Kvyat 48 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull / Toro Rosso, Pierre Gasly 49 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull, Max Verstappen 50 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.