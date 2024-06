F1: Verstappen escapa de punição após 'lentidão excessiva' no Q3

Max Verstappen escapou de punição após guiar 'excessivamente' devagar antes de sua última volta de classificação para o Grande Prêmio da Áustria, de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull conquistou a pole position na Áustria, mas foi colocado sob investigação após sair lentamente do pitlane antes de sua última volta rápida.

Isto se enquadra no Artigo 33.4 das regras desportivas da F1, que afirma que “em nenhum momento um carro pode ser conduzido desnecessariamente devagar, de forma errática ou de uma forma que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros pilotos ou qualquer outra pessoa”.

Após checarem o vídeo a bordo e os dados de cronometragem, os comissários optaram por não tomar nenhuma ação adicional, pois “apesar do carro 1 ter saído dos boxes lentamente e ter deixado uma distância de aproximadamente 14 segundos em relação ao carro à sua frente, os comissários determinaram que em neste caso, nenhum outro carro foi diretamente afetado por isto nas suas tentativas de estabelecer um tempo de volta”.

O comunicado acrescentou: “Além disso, observa-se que outros carros estavam fazendo coisas semelhantes na pista neste momento”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

