Vítima da má fase da Williams, Robert Kubica sofreu em seu retorno à Fórmula 1. Antes frequentador dos pódios da categoria, o piloto andou sempre no fundo do grid em 2019 e foi superado pelo companheiro, o novato britânico George Russell, em todas as 21 classificações.

Segundo o polonês, a temporada de penúria acabou lançando uma ‘sombra’ sobre sua marcante volta à categoria, realizada de forma incrível após anos de afastamento em virtude das lesões contraídas em um acidente de rali na Itália no começo de 2011.

Na abertura da temporada 2019 da F1 na Austrália, Kubica fez seu primeiro GP desde 2010. O retorno ao grid como piloto oficial veio após uma longa recuperação. Ele veio trabalhando para recuperar o movimento da mão direita e ficar apto para o retorno à elite do automobilismo mundial.

Após testes na Renault, Kubica conseguiu o cargo de piloto de desenvolvimento com a Williams no ano passado. Em 2019, finalmente conquistou o posto de titular. O sonho do polonês foi concretizado, mas a má fase da equipe britânica impediu o piloto de comemorar muito.

Ele garante, porém, que não voltaria atrás. "Não me arrependo", disse Kubica ao Motorsport.com. "Frustração não é uma palavra correta, porque no final ainda é melhor estar aqui do que sentar no sofá e assistir a Fórmula 1 na televisão”.

De todo modo, Kubica não estará no grid como titular no ano que vem. Substituído pelo canadense Nicholas Latifi, vice-campeão da Fórmula 2 em 2019, o polonês até negocia para seguir na categoria como piloto de testes. Entretanto, é improvável que Kubica volte a disputar um GP.

Apesar do sofrimento nesta temporada, nada apaga da memória do piloto as memórias de uma grande carreira, coroada com a vitória no GP do Canadá de 2008, pela BMW-Sauber. Além disso, Kubica pode se consolar com o fato de que foi o único a marcar ponto pela Williams em 2019.

