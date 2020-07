Às vésperas do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, neste final de semana em Silverstone, a Red Bull anunciou uma troca em sua equipe técnica. Em meio à críticas direcionadas ao desempenho de Alex Albon neste início de temporada, a equipe austríaca decidiu pela troca do engenheiro de prova do piloto tailandês.

Com grande experiência na equipe, Simon Rennie é conhecido por trabalhar com Mark Webber no final da temporada de 2013 e também com Daniel Ricciardo entre 2014 e 2018 ao longo de seu desenvolvimento como vencedor de corridas.

Ele optou por assumir um papel de fábrica depois disso, e sua decisão de sair pesou bastante na decisão de Ricciardo de deixar a equipe no final daquele ano, para ingressar na Renault.

Com Albon tendo um início desafiador de temporada e dificuldades para se adaptar ao complicado RB16, a Red Bull decidiu trazer Rennie de volta à ação para auxiliar o piloto tailandês. O antigo engenheiro de prova de Albon, Mike Lugg, continuará na equipe austríaca, mas agora assumirá um papel de fábrica.

A Red Bull está procurando respostas para o motivo do RB16 não entregar o desempenho esperado, com uma irregularidade aerodinâmica aparecendo nas três primeiras corridas.

Porém, Albon acredita que a equipe pode dar a volta por cima, e está animado com as perspectivas para esse final de semana no GP da Inglaterra.

“Obviamente, como um time, não foi um início ideal para a temporada, mas tirando o abandono, fomos capazes de conquistar alguns bons pontos”, disse Albon, referindo-se a seu abandono tardio na corrida de abertura do ano, no Grande Prêmio da Áustria.

“Acho que, com isso sendo dito, o carro só tende a melhorar, então estou me sentindo positivo. Sabemos as áreas que precisamos trabalhar e com Silverstone sendo uma corrida em casa perto da fábrica, isso é uma boa notícia”.

“Eu acredito que podemos obter um bom resultado lá, historicamente é uma pista muito boa para a equipe e é uma que eu gosto bastante de pilotar”, completou.

