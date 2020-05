Helmut Marko é uma das pessoas mais emblemáticas do paddock da Fórmula 1. O ex-piloto austríaco gerencia hoje a Academia da Red Bull e é consultor do programa de F1. Conhecido por suas decisões polêmicas, como as trocas de pilotos no meio da temporada, nem todos veem o trabalho de Marko como "ditatorial" e, entre eles, está o piloto da AlphaTauri, Daniil Kvyat.

O russo é notoriamente um dos mais impactados pelo modo como Marko lida com os pilotos da Red Bull. O russo perdeu sua vaga na equipe principal para Max Verstappen após três provas em 2016 e, no ano seguinte, perdeu o lugar na Toro Rosso no meio do campeonato.

Em entrevista ao podcast oficial da F1, Kvyat falou sobre seu relacionamento com Marko e como ele analisa o gerenciamento que o austríaco faz na Red Bull.

"Ele sempre conversou com nós", disse Kvyat. "Mesmo quando éramos adolescentes e, mesmo naquela época, ele sempre pedia minha opinião: 'Você tem essas escolhas para o próximo ano. O que acha? Se sente pronto para ir onde?'. Eu sempre negociava com ele e a Red Bull desde que eu tinha 15 anos".

Uma das grandes dificuldades, segundo Kvyat, é de entender o que está passando na cabeça de Marko, mas deixando livre para decidir seu futuro.

"É muito difícil entender o que passa em sua cabeça. Ele é um personagem interessante, único, difícil. Ele me deixava correr em campeonatos mais fáceis, mas ele esperava que eu vencesse, sem ter competição. E se não ganhasse, estava fora. Então sempre quis ir para o mais difícil".

"Eu lembro de uma vez que ele me disse que eu teria que fazer mais um ano de Fórmula Renault. Fiquei bravo, porque queria ir para a Fórmula 3. Mas ele disse que seria melhor para minha confiança ganhar mais corridas. E ele estava certo. De vez em quando precisamos consolidar nossa experiência".

A pressão de Marko não é algo restrito às categorias principais como a F1. Kvyat conta que desde a sua adolescência ele recebia ligações do chefe cobrando resultados.

"De vez em quando ele me ligava pra falar 'se você não ganhar a próxima corrida, não melhorar, você está fora'. Esse era o tipo de ligação que eu recebia quando tinha 15 anos".

"Tinha que me adaptar a isso, e foi isso que me tornou melhor do que era antes. Eu me lembro dessas ligações, claramente. 'Olha, isso não é bom. Você precisa melhorar', e desligava o telefone. Quando eu melhorava, ele me dizia pra continuar assim. Esse é um resumo da minha carreira, se torna algo normal depois de algum tempo".

Mas, quando perguntado se ele agradece à Marko por tudo conquistado em sua carreira mesmo com isso, Kvyat rapidamente disse que sim.

"Certamente. Quando falo dessa pressão, não estou falando de modo negativo, e sim positivo. O que ele me deu, foi resistência mental, uma das melhores possíveis, e isso é importante, principalmente nas categorias de base. Hoje vejo isso como algo normal".

O russo ainda disse que, apesar de ser um piloto, Marko nunca foi muito de dar dicas de pilotagem.

"Ele sempre fala com os engenheiros antes. E se existe um problema óbvio, como aquecimento de pneus, ele sempre vinha falar: 'Esse é o seu maior problema, vamos trabalhar nisso nos próximos testes'. Mas ele nunca foi de dizer faça isso ou faça aquilo. Ele sabe exatamente qual é o seu trabalho e o dos engenheiros. Esse é outro ponto positivo dele".

GALERIA: Relembre a histórica dança das cadeiras de Red Bull e Toro Rosso na F1

Galeria Lista Pierre Gasly estreou na Red Bull em 2019, após boa temporada com a Toro Rosso. 1 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão da GP2 em 2016, o francês ficou a meio ponto de conquistar a Super Fórmula em 2017. Naquele ano, estreou pela Toro Rosso, substituindo Daniil Kvyat no GP da Malásia. 2 / 29 Depois de um bom 2018 com a Toro Rosso, Gasly foi promovido. Entretanto, o francês não convenceu na Red Bull e foi rebaixado para dar lugar a Alexander Albon a partir do GP da Bélgica. A troca é a última de uma histórica dança das cadeiras entre equipe principal e júnior na F1. 3 / 29 Foto de: XPB Images A primeira 'troca' do grupo aconteceu antes mesmo da criação da Toro Rosso. Foi em 2005, na primeira temporada da Red Bull. Companheiro do escocês David Coulthard, o austríaco Christian Klien foi substituído pelo italiano Vitantonio Liuzzi em quatro GPs na metade do ano. 4 / 29 Foto de: Red Bull Racing Em 2006, na primeira temporada da Toro Rosso na F1, Liuzzi fez dupla com o norte-americano Scott Speed (direita). Na Red Bull, Coulthard seguiu tendo Klien como parceiro, mas o austríaco foi substituído pelo holandês Robert Doornbos a quatro provas do fim do ano. 5 / 29 Foto de: XPB Images No ano seguinte, o australiano Mark Webber foi contratado para correr ao lado de Coulthard na Red Bull. 6 / 29 Foto de: XPB Images 2007 foi um ano cheio de mudanças na Toro Rosso. Speed deixou a equipe depois de um ano e meio, após discutir com o chefe da escuderia, Franz Tost, no GP da Europa. 7 / 29 Foto de: XPB Images Com a saída de Speed, um jovem chamado Sebastian Vettel assumiu a vaga. A então promessa alemã havia estreado pontuando com a BMW nos Estados Unidos. Vettel disputou as últimas sete corridas de 2007 com a STR, chegando em quarto na China, enquanto Liuzzi foi o sexto. 8 / 29 Foto de: XPB Images Na temporada seguinte, Coulthard e Webber seguiram como pilotos titulares da Red Bull. 9 / 29 Foto de: XPB Images Liuzzi deu lugar ao francês Sebastien Bourdais na Toro Rosso em 2008. Já Vettel conquistou sua primeira vitória, e a única da equipe, ao triunfar no GP da Itália. 10 / 29 Foto de: XPB Images Em 2009, Coulthard se aposentou e Vettel foi promovido. 11 / 29 Foto de: James Moy Quem assumiu a vaga do alemão na Toro Rosso foi o suíço Sebastien Buemi, novo companheiro de Bourdais. 12 / 29 Foto de: XPB Images O francês, porém, não rendeu como o esperado e acabou substituído no meio da temporada. Quem assumiu foi o espanhol Jaime Alguersuari. 13 / 29 Foto de: XPB Images Alguersuari e Buemi foram companheiros por duas temporadas e meia, entre os anos de 2009 e 2011. 14 / 29 Foto de: XPB Images Para 2012, entretanto, a Toro Rosso dispensou a dupla. Os substitutos foram Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne. Buemi seguiu como piloto de testes na Red Bull e mais tarde rumaria para a Fórmula E, na qual tem um título. Alguersuari largou o automobilismo e hoje se dedica à carreira de DJ. 15 / 29 Foto de: XPB Images Em 2014, Webber se aposentou e foi substituído por Ricciardo na Red Bull. 16 / 29 Foto de: XPB Images Com isso, Kvyat assumiu o posto de piloto da Toro Rosso ao lado de Vergne. 17 / 29 Foto de: XPB Images Em 2015, Vettel foi para a Ferrari e foi substituído por Kvyat. Já Vergne foi dispensado e também foi para a F-E, na qual é o atual bicampeão. 18 / 29 Foto de: XPB Images Com as saídas de Kvyat e Vergne, Max Verstappen e Carlos Sainz assumiram as vagas da Toro Rosso. Eles foram companheiros durante um ano e meio. 19 / 29 Foto de: XPB Images Em maio de 2016, Verstappen foi promovido para a Red Bull e venceu logo em sua primeira corrida, na Espanha. Kvyat, em má fase, foi rebaixado para a Toro Rosso. 20 / 29 Foto de: XPB Images Em 2017, Ricciardo e Verstappen seguiram na Red Bull. Eles foram companheiros até o fim de 2018. 21 / 29 Kvyat conseguiu manter sua vaga na Toro Rosso em 2017, mas foi amplamente batido por Sainz. Gasly, então, assumiu a vaga do russo. Sainz se transferiu para a Renault antes do fim do ano, sendo substituído pelo neozelandês Brendon Hartley. 22 / 29 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Hartley e Gasly se mantiveram na equipe em 2018. No fim do ano passado, porém, o anúncio da ida de Ricciardo para a Renault provocou novas mudanças. 23 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Gasly foi o escolhido para a vaga do australiano, enquanto Hartley foi dispensado e foi para a Ferrari como piloto de simulador, antes de assinar pela Dragon na F-E e correr no WEC. Em seus lugares, a Toro Rosso contratou Albon e Kvyat, que recebeu nova chance na F1. 24 / 29 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Na terceira passagem pela Toro Rosso, o russo conquistou o segundo pódio da história da equipe. Ele terminou em terceiro no GP da Alemanha. Não foi o suficiente, porém, para se credenciar a um retorno para a Red Bull. 25 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A contratação de Albon pela Toro Rosso também teve suas complicações. Ele tinha acabado de assinar com a Nissan na F-E, mas voltou atrás para aceitar a proposta da STR. 26 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O novato tailandês tomou o posto de Gasly na Red Bull a partir do GP da Bélgica, ao passo que o francês retornou para sua ex-equipe após 12 provas fracas pelo time principal. 27 / 29 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Para 2020, a Red Bull manteve suas duplas de pilotos da temporada passada: Max Verstappen e Alexander Albon continuam com a Red Bull... 28 / 29 Foto de: John Toscano / Motorsport Images ... enquanto Pierre Gasly e Daniil Kvyat continuam como uma dupla, só que agora na AlphaTauri, novo nome da Toro Rosso. 29 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

