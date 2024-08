Kyle Larson, campeão da NASCAR Cup Series de 2021, é considerado um dos melhores pilotos de stock car do mundo e um dos maiores talentos natos da NASCAR. Além disso, ele também compete em corridas em sprint cars, vencendo recentemente o Knoxville Nationals pela terceira vez, e em maio correu a Indy 500.

Max Verstappen também assumiu a batuta de Lewis Hamilton como o maior nome da Fórmula 1 a partir de 2021, estabelecendo muitos novos recordes, como por exemplo, no ano passado, ele conquistou seu terceiro título mundial ao vencer 19 das 22 corridas.

No entanto, quando questionado pela FloRacing se ele ainda precisa vencer Verstappen para se autodenominar o melhor piloto do mundo, Larson disse que o holandês seria um desafiante, mas no carro certo.

"Na verdade. Eu sei que sou um piloto mais completo do que ele. Não há como Verstappen entrar em um carro sprint e vencer o Knoxville Nationals. Ele não tem chance de ganhar o Chili Bowl. Não há como ele vencer uma corrida da NASCAR em Bristol.”

“Provavelmente não há chance de eu vencer uma corrida de F1 em Mônaco, mas acho que eu teria mais chances na categoria dele. Por causa disso, tenho certeza de que sou melhor que ele. Talvez não em um monoposto de F1 ou da Indy, mas é um esporte. Acho que o venceria em todo o resto. Pode escrever isso.”

Como é improvável que Larson vá para a F1 e Verstappen para a NASCAR no futuro próximo, há poucas chances de provar esta afirmação. Uma dessas possibilidades seria se o automobilismo fosse incluído entre os esportes dos Jogos Olímpicos.

Não houve como fazer isso em Paris, e nem poderá em Los Angeles 2028, mas há rumores de que o esporte poderá estar presente em 2032, que será realizado em Brisbane. Mas Larson não acha que deveria ser assim.

“Simplesmente não vejo por que deveria ser levado para as Olimpíadas, porque tudo lá depende 100% dos atletas. Portanto, o desempenho 100% esportivo é o que importa, mas no automobilismo também há o aspecto mecânico. O carro nem sempre está 100%.”

“Mesmo que houvesse dois carros lá que fossem exatamente iguais, eles nunca são iguais. É por isso que não creio que haverá esporte a motor nas Olimpíadas. Mas eu gostaria que houvesse, porque adoraria ir. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer isso e talvez mudar minha opinião."

"Eu não sei ainda. Não acho que seja um esporte olímpico, mas quero competir por uma medalha de ouro olímpica, ou qualquer medalha contra Max Verstappen e outros de todos os tipos de países. Isso seria muito legal.

