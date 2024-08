Kurt Busch, que foi forçado a se aposentar após sofrer uma concussão durante a temporada da NASCAR Cup Series de 2022, foi preso na noite de segunda-feira.

O campeão da Cup de 2004 foi inicialmente parado por excesso de velocidade. De acordo com uma reportagem do Iredell Free News, ele estava a 63 mph (101 km/h) em uma zona de 45 mph (72 km/h). O incidente ocorreu às 23h32.

No entanto, Busch foi preso mais tarde e acusado de direção descuidada e imprudente pelo Gabinete do Xerife do Condado de Iredell. Ele foi liberado após três horas e sua licença para dirigir foi revogada por 30 dias. Ele terá que comparecer ao tribunal em 19 de setembro.

O nível de álcool no sangue de Busch no momento da prisão era de 0,17%, enquanto o limite legal na Carolina do Norte é de 0,08%.

Kurt Busch, 23XI Racing, Toyota Camry Photo by: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

Busch não corre na NASCAR Cup Series desde o verão de 2022. Um acidente durante a classificação no Pocono Raceway o deixou fora de ação devido a uma concussão. Busch, agora com 46 anos, nunca mais conseguiu voltar a correr no mais alto nível do esporte.

Busch serviu como embaixador da equipe 23XI Racing nos anos seguintes ao acidente de Pocono.

Sua carreira na Cup durou 23 anos, vencendo 34 corridas em 776 largadas. Ele venceu corridas com várias equipes ao longo de seu tempo no esporte, incluindo a Penske, mas seu único campeonato veio com a Roush (hoje RFK Racing). Sua vitória final veio com a 23IX Racing no Kansas Speedway em 2022, três meses antes do acidente que encerrou sua carreira.

MARI BECKER: “Coloco as minhas fichas nos brasileiros”

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!