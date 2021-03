Lendário narrador da F1, Murray Walker morre aos 97 anos

O sábado traz uma triste notícia para o mundo do esporte a motor. Murray Walker, lendário narrador britânico, conhecido mundialmente por seus anos na Fórmula 1, faleceu aos 97 anos.

Walker foi o principal narrador da cobertura britânica da F1 entre 1976 e 2001, tornando-se um ícone tanto dentro do esporte a motor quanto das transmissões esportivas em geral. Em um comunicado, o Clube Britânico de Pilotos de Corrida (BRDC), confirmou a morte do narrador.

"É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Murray Walker. Um amigo, uma verdadeira lenda do esporte a motor, o comentarista favorito da nação e dono de um sorriso contagiante. Sentiremos a falta de Murrey e sua marca e voz viverão para sempre no esporte a motor e em nossos corações".

"Agradecemos Murray por tudo que fez por nossa comunidade. Mandamos nosso amor e pensamento à sua família e amigos neste momento difícil. Descanse em paz amigo".

Walker começou nas transmissões em 1948, após servir na Segunda Guerra Mundial, e inicialmente focou em corridas de moto, antes de sua chegada à F1 nos anos 1970. O britânico tornou-se o narrador permanente da cobertura de F1 da BBC e seguiu narrando o esporte quando a ITV adquiriu os direitos de transmissão em 1997.

Após a mudança, Walker seguiu na função antes de sua última corrida, o GP dos Estados Unidos de 2001.

"Descanse em paz Murray Walker", publicou o ex-piloto Martin Brundle, que foi comentarista ao lado de Walker entre 1997 e 2001. "Um homem incrível em todos os aspectos. Um tesouro nacional, gênio da comunicação. Lenda da Fórmula 1".

"É um grande tristeza que informamos aos fãs de Silverstone que Murray Walker faleceu neste sábado", disse o diretor do autódromo de Silverstone, Stuart Pringle

"Para muitos de nós, fãs de F1, ele foi a voz que marcou o esporte que amamos. Com conhecimento que ia além das palavras e uma paixão que muitas vezes o pegava no meio da narração, ele deu ao esporte e alguns de seus melhores momentos vida de modo que garante que elas ficarão em nossas memórias para sempre".

"Muito será escrito sobre o impacto que Murray teve sobre o esporte e faremos um tributo adequado no momento ideal. Mas, no momento, descanse em paz Murray e muito obrigado".

Em 2018, a McLaren convidou Walker para recriar um dos seus momentos favoritos no esporte mas que nunca chegou a narrar: a pole de Ayrton Senna no GP de Mônaco de 1988. Walker não conseguiu narrar o momento porque a transmissão não chegou a mostrar a volta do brasileiro. Confira no vídeo abaixo:

