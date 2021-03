A Mercedes teve um começo de pré-temporada da Fórmula 1 abaixo do esperado, com problemas no câmbio causando atraso no programa de testes e mais problemas com Lewis Hamilton na manhã deste sábado, antes de Valtteri Bottas colocar a equipe na ponta ao final do segundo dia. Para o heptacampeão, a falta de quilometragem que esses problemas causaram não é algo que deva preocupar a equipe neste momento.

Hamilton conseguiu fazer 58 voltas na manhã, mas perdeu tempo de pista quando acabou indo parar na brita, causando uma bandeira vermelha. Ele foi o 15º no combinado do dia.

Apesar de um dia mais produtivo, a Mercedes segue sendo a equipe que menos rodou no Bahrein, com 162 voltas entre os dois dias. Na liderança, está a Alpine, com 257. Mas Hamilton rechaçou sugestões que a equipe poderia estar em problemas com esses atrasos.

"Esse é apenas o segundo dia de testes e estamos focados em nosso trabalho", disse Hamilton antes de Bottas iniciar suas voltas à tarde. "Acho que estamos focados em entender o carro. Não motivos para preocupação. Todos estão focados em seus programas. Nós também".

Hamilton disse que o W12 é "praticamente o mesmo", mas que ficou feliz com as condições de pista após a tempestade de areia ontem. Ele explicou como que o vento o levou a rodar na curva 13, causando a bandeira vermelha.

"Hoje o vento estava diferente. Com isso, a pista também estava. Alguns lugares que eu podia acelerar mais ontem, hoje não tinha como. A traseira não é a ideal ainda após essa mudança no regulamento e estamos buscando encontrar o ajuste correto".

Hamilton e Bottas voltam ao carro amanhã para fechar a pré-temporada e a Mercedes também planeja um dia de filmagem no Bahrein antes do GP no fim do mês. Perguntado sobre o quão útil o teste é para que a equipe possa encontrar onde melhorar os problemas, o heptacampeão disse: "Comparado com o passado, tem sido menos útil".

"Fizemos o que, 60 voltas? E Valtteri, que está para sair, fez mais ou menos o mesmo, então não se compara com outros testes, mas estamos tentando ser o mais eficiente possível".

"Temos menos quilometragem que os outros, como as Red Bulls. Estamos tentando focar em nosso programa, tentando fazer o melhor possível".

