Hamilton relembra aprendizado com Lauda e diz: “sempre amarei Niki”

1971, March 711 1 / 31 Foto de: Divulgacao Foi com esse carro que Lauda estreou na Fórmula 1 no GP de seu país em 1971

1971, March 711 2 / 31 Foto de: Divulgacao Lauda disputou apenas a corrida da Áustria em 1971

1972, March 721 3 / 31 Foto de: LAT Images Na temporada seguinte, Lauda (à frente) fez sua primeira temporada completa a bordo do March 721

1973, BRM P160 4 / 31 Foto de: LAT Images Em sua segunda temporada completa na Fórmula 1, Lauda correu pela BRM e impressionou a ponto de chamar a atenção de Enzo Ferrari

1974, Ferrari 312B3 5 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Tanto que, em 1974, o austríaco foi contratado pelo time de Maranello

1974, Ferrari 312B3 6 / 31 Foto de: LAT Images Em seu primeiro ano em uma equipe de ponta, Lauda teve o suiço Clay Regazzoni como companheiro

1974, Ferrari 312B3 7 / 31 Foto de: LAT Images Aquele ano marcou a primeira vitória do austríaco, no GP da Espanha

1974, Ferrari 312B3 8 / 31 Foto de: LAT Images Lauda terminou a temporada em quarto. O brasileiro Emerson Fittipaldi foi o campeão, conquistando, com a McLaren, seu segundo título

1975, Ferrari 312T 9 / 31 Foto de: LAT Images Em 1975, porém, Lauda "destronaria" Fittipaldi. A bordo do novo carro da Ferrari, o austríaco brilhou

1975, Ferrari 312T 10 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Com mais um ano de muita consistência e velocidade, Lauda voou para conquistar o primeiro de seus três títulos mundiais

1975, Ferrari 312T 11 / 31 Foto de: LAT Images Lauda foi campeão com 64,5 pontos. Fittipaldi foi vice com 45

1976, Ferrari 312 T2 12 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Depois de conquistar seu primeiro título, o austríaco chegou à temporada seguinte com vontade de defender sua posição

1976, Ferrari 312 T2 13 / 31 Foto de: LAT Images O ano de 1976 começou bem, com grande confiabilidade do carro da Ferrari, melhor que a concorrente McLaren

1976, Ferrari 312 T2 14 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ao longo da temporada, porém, o carro da equipe britânica melhorou e James Hunt se colocou como rival de Lauda na busca pelo título

Niki Lauda, Ferrari, e James Hunt, McLaren 15 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Os dois construíram uma grande rivalidade, mas eram amigos. A relação de ambos é retratada no filme "Rush"

Niki Lauda, Ferrari, e James Hunt, McLaren 16 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images No fim das contas, Hunt aproveitou a ausência de Lauda em algumas etapas por conta do acidente do austríaco em Nurburgring para somar pontos importantes e chegar à etapa final, em Fuji, com condições de vencer. Lauda acabou desistindo da corrida chuvosa em função das condições perigosas e Hunt chegou em terceiro para faturar seu primeiro e único título

1977, Ferrari 312T2 17 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Na temporada seguinte, Lauda veio com fome para retomar o título

Niki Lauda, Ferrari 312T2 18 / 31 Foto de: LAT Images Dito e feito: o austríaco retomou a coroa em sua segunda, superando de vez as sequelas psicológicas do grave acidente do ano anterior

1978, Brabham BT45C 19 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1978, Lauda foi para a Brabham

1978, Brabham BT46 20 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch A equipe era comandada por Bernie Ecclestone

1978, Brabham BT46B Alfa Romeo 21 / 31 Foto de: LAT Images O motivo da saída para a Ferrari foi a procura da equipe italiana pelo argentino Carlos Reutemann após o acidente de Lauda em 1976

1978, Brabham BT46B 22 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Um dos carros da Brabham em 78 chamava a atenção por sua traseira

1979, Brabahm BT48 23 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images No ano seguinte, a equipe seguiu sem condições de levar Lauda à disputa pelo título

1979, Brabham BT48 24 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Foi nessa época que o austríaco começou a intensificar seus empreendimentos em sua companhia aérea

1979, Brabham BT48 Alfa Romeo 25 / 31 Foto de: LAT Images No fim daquela temporada, Lauda deixaria a F1 para tocar seus negócios

1982, McLaren MP4 26 / 31 Foto de: Jean-Philippe Legrand Após dois anos afastado da categoria, Lauda foi persuadido por Ron Dennis a retornar, desta vez pela McLaren. Lauda foi quinto em sua primeira temporada após o retorno à F1

1983, McLaren MP4B 27 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images O terceiro título acabou não vindo no ano seguinte, em 1983, mas estava próximo

1984, McLaren MP4\2 28 / 31 Foto de: LAT Images Na temporada 1984, Lauda finalmente conquistou seu terceiro e último título mundial

1984, McLaren MP4/2 29 / 31 Foto de: LAT Images Em batalha com o novo companheiro Alain Prost, o veterano de 35 anos levou a melhor por apenas meio ponto: 72 a 71,5

1985, McLaren MP4/2B 30 / 31 Foto de: LAT Images 1985 começou com uma série de abandonos de Lauda, o que complicou a temporada do tricampeão - e a relação com Ron Dennis