Lewis Hamilton vive um início de temporada na Fórmula 1 para esquecer. Apesar do pódio na primeira corrida, no Bahrein, o heptacampeão vem sofrendo para encontrar a mesma performance do W13 que seu companheiro de Mercedes, George Russell.

Após um fim de semana desastroso em Ímola, terminando o GP da Emilia Romagna apenas na 13ª posição enquanto Russell foi o quarto colocado, a situação de Hamilton foi colocada sob os holofotes, devido à queda sofrida pelo piloto da Mercedes logo após uma disputa pelo título que durou até a última volta da última corrida contra Max Verstappen.

Mas essa não é a primeira fase complicada vivida pelo britânico em seus anos na categoria, apesar de nem todos terem relação com a acontecimentos dentro de pista, mas com reflexos em seus resultados. O Motorsport.com relembra cinco desses momentos.

1 - “Desastrosa” McLaren de 2009

Lewis Hamilton, McLaren MP4-24 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Durante o fim de semana da F1 em Ímola, Hamilton comparou o W13 da Mercedes com o MP4-24 da McLaren, carro da temporada de 2009. Para o britânico, este foi o pior carro que guiou em sua carreira na categoria, e não é para menos.

Hamilton chegava a 2009 como o campeão vigente e mesmo antes da pré-temporada já sentia que havia algo de errado com o carro, o que foi confirmado nos primeiros testes. E no começo do campeonato, sentia o tamanho do buraco, conquistando apenas 10 pontos nas nove primeiras provas do ano (26 no sistema de pontuação atual).

Na época, Hamilton deixou clara sua frustração, falando que a performance da McLaren era “vergonhosa” e cobrou a equipe por um novo carro, o que de fato veio a partir da Hungria, quando conquistou uma importante vitória após largar em quarto, triunfando ainda mais uma vez no ano em Singapura.

2 - Tensões com o pai

Lewis Hamilton with his father Anthony Hamilton Photo by: JEP / Motorsport Images

Hamilton sempre deixou claro a importância de seu pai, Anthony, em sua carreira, colocando-o como um dos principais fatores que o levaram à F1. Mas o relacionamento entre os dois passou por momentos tensos no começo dos anos 2010.

Anthony era o empresário de Lewis até 2010, antes que uma “separação” pouco amistosa fizesse com que pai e filho ficassem sem se falar por algum tempo. Em entrevista ao Sinday Mirror em 2012, Anthony disse que a crise foi “como um pesadelo, parecia que algo havia morrido”, deixando-o “devastado”.

Apesar de seguir conquistando vitórias e pódios em 2010 e 2011, Hamilton teve duas temporadas de altos e baixos. Em 2011, a última vez em que terminou em 5º no Mundial de Pilotos, seu ano ficou marcado por diversos incidentes com Felipe Massa, mais notoriamente em Singapura, onde o brasileiro foi “parabenizar” o piloto da McLaren durante as entrevistas.

3 - Fim do relacionamento com Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 Photo by: Motorsport Images

Hamilton teve um relacionamento com a vocalista do grupo Pussycat Dolls que durou de 2007 a 2015, com algumas interrupções no meio. E os momentos de términos com a cantora americana também coincidiram com fases complicadas do britânico nas pistas.

Após o término em fevereiro de 2015, Hamilton e Scherzinger afirmaram que seguem amigos e inclusive já foram fotografados juntos em eventos sociais ao longo dos anos, sempre levantando rumores sobre uma possível retomada do relacionamento.

4 - Rivalidade com Nico Rosberg

World Champion Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 shakes hands with team mate and race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton e Nico Rosberg eram amigos de longa data, desde as categorias de base até o início de seus caminhos na F1, mas essa situação mudou dramaticamente quando os caminhos se cruzaram na Mercedes a partir de 2013.

A amizade de longa data tornou-se uma das maiores rivalidades da F1 no século XXI, culminando em uma verdadeira batalha na temporada de 2016.

O GP da Espanha daquele ano marcou o início da guerra entre os dois e mesmo com um segundo semestre forte, com quatro vitórias e outros cinco pódios, o título ficou com Rosberg, que anunciou a aposentadoria do esporte logo depois.

5 - Tensões na disputa com Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in the press conference Photo by: FIA Pool

Após quatro anos mais tranquilos, mesmo com o desafio de Sebastian Vettel, Hamilton voltou a vivenciar uma rivalidade como a de Rosberg apenas em 2021 com Max Verstappen.

Se no começo da temporada víamos belas disputas, mas justas, tudo mudou a partir de Silverstone, quando Hamilton tentava impedir uma disparada de Verstappen no campeonato. O acidente botou fogo no campeonato, tanto dentro quanto fora da pista, levando a outros incidentes e acusações, que envolviam ainda Toto Wolff, Christian Horner e Helmut Marko.

A disputa histórica foi coroada com uma corrida final repleta de polêmicas em Abu Dhabi e o título para Verstappen, mas não sem muitas reclamações da parte da Mercedes sobre os procedimentos de safety car e relargada nas voltas finais da corrida.

VÍDEO: Rosberg critica Hamilton após resultado em Ímola

