F1: Mercedes espera ter atualizações prontas já para GP de Miami

Em meio à má fase no começo da temporada 2022 da Fórmula 1, a equipe Mercedes espera ter atualizações prontas já para o GP de Miami, etapa disputada no próximo dia 8 de maio nos Estados Unidos.

O objetivo das novidades é fazer com que o carro deste ano, o W13, fique mais próximo ao solo, o que impacta na questão do porpoising -- ou 'efeito quicada' --, com o qual o time alemão tanto vem sofrento neste campeonato.

Por causa do problema, a escuderia foi obrigada a correr com o carro mais alto do que o originalmente planejado. Com isso, há uma grande perda de downforce. Porém, a Mercedes segue confiante de que, resolvido o problema do porpoising, o W13 começará a desempenhar melhor.

Assim, a equipe trabalha para corrigir a questão e agora espera que possa trazer atualizações para os carros já no GP de Miami, o que pode oferecer uma indicação quanto à capacidade de resolução do problema.

Chefe de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin disse que as atualizações não devem resolver instantaneamente todos os problemas do time, mas pelo menos podem indicar se a escuderia está no caminho certo.

"Sabemos em que situação estamos no momento, sabemos que estamos aquém e que precisamos melhorar para estarmos onde queremos, mas, como equipe, estamos muito focados no desafio de engenharia pela frente, que é muito interessante", afirmou.

"Há problemas que são novos para nós, que temos que resolver e compreender, e há uma enorme quantidade de energia focada nisso, mas, dia a dia, estamos 'indo para frente', aprendendo mais e, esperançosamente, talvez já em Miami, poderemos ter atualizações que vão nos dar indicações".

"Não esperamos resolver tudo do dia para a noite, mas, caso possamos ter uma indicação de que estamos na direção certa, de que atacamos o cerne do problema, então ficaremos felizes por estarmos trilhando o caminho certo", completou Shovlin.

