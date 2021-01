A McLaren tem um dos maiores desafios da temporada 2021 da Fórmula 1, sendo a única a adotar uma grande mudança em meio às restrições do regulamento pela pandemia: a troca dos motores Renault pelos da Mercedes. Mas, segundo o diretor técnico da equipe, James Key, a montadora alemã tem dado uma contribuição "fantástica" nesse processo, fazendo com que a integração corra com mais tranquilidade.

Nos últimos meses, a McLaren vinha declarando preocupação com a redução da pré-temporada para apenas três dias por dois motivos: o pouco tempo que Daniel Ricciardo teria para se acostumar com o novo carro e o pouco tempo que a própria equipe teria para acumular dados necessários para entender como está a integração do motor ao chassi.

Em entrevista ao podcast F1 Nation, produzido pela própria F1, Key falou sobre como está encaminhando o trabalho para a integração do novo motor ao chassi além das mudanças que a equipe precisa fazer para cumprir com as mudanças de regulamento previstas para 2021, como a mudança no assoalho para reduzir o downforce.

"Sim, estamos em um situação boa. Estamos onde esperávamos estar nesse momento do ano, apesar dos atrasos óbvios que tivemos mais cedo no ano".

"Normalmente, gostaríamos de começar mais cedo do que começamos. Mas conseguimos recuperar o tempo. A interação com a Mercedes tem sido fantástica. Eles tem nos apoiado muito, reconhecendo o fato de que temos uma escala de tempo reduzida. O trabalho tem sido muito efetivo".

"Acho que estamos onde esperávamos estar em termos de instalação do motor e desenvolvimento das partes para 2021".

A mudança no assoalho e a consequente redução de downforce tem impacto também em outras partes do carro, como os difusores e os dutos de freio traseiros. Key explicou como está o trabalho em cima do novo modelo.

"É um trabalho que está progredindo. Tínhamos esse projeto há algum tempo, mas algumas das mudanças no regulamento vieram tarde. Mas estamos recuperando e lidando com o corte de downforce. Foi um impacto muito grande".

"As mudanças no assoalho serão visíveis no carro de 2021 para quem olha de lado; difusores, dutos, todos são influenciados por uma área complexa de aerodinâmica no pneu traseiro e é um caso onde vamos tentar resolver do melhor modo possível. Estamos progredindo a cada semana, mas ainda há trabalho a ser feito".

