Os sete funcionários da equipe McLaren de Fórmula 1 que estavam em quarentena em hotel de Melbourne deixaram a cidade nesta terça-feira e voltaram para casa, na Inglaterra. Os membros da escuderia britânica estavam isolados desde o fim de semana do GP da Austrália.

A razão do 'confinamento' foi o contato que eles tiveram com outro funcionário do time de Woking que fora infectado pelo coronavírus. O caso, aliás, foi um dos principais motivos para o cancelamento da etapa de Melbourne, que abriria a temporada 2020 em 15 de março.

Além do membro da McLaren contaminado com o Covid-19, um funcionário da equipe da Pirelli, fornecedora de pneus da F1, foi outro infectado. Um fotógrafo também apresentou sintomas do vírus e foi testado, mas acabou liberado.

GALERIA: Relembre todos os carros da McLaren na história da F1

