A temporada de 2013 foi a quinta e última da dupla Sebastian Vettel e Mark Webber com a Red Bull na Fórmula 1, em uma colaboração que já estava desgastada, devido aos três títulos mundiais do alemão, enquanto o australiano precisou se contentar com três terceiros lugares no Mundial. Com 25 vitórias a nove entre 2009 e 2012, a balança do poder pendeu para o lado do alemão.

O GP da Malásia foi a segunda etapa da temporada de 2013, e Webber e Vettel dominaram o evento. No sábado, durante a classificação, muita chuva, e Vettel ficou com a pole, conseguindo a volta mais rápida em sua última tentativa no Q3, quando Felipe Massa estava provisoriamente na frente. Já Webber foi apenas o quinto.

O domingo na Malásia começou com chuva antes da corrida. Mesmo parando na hora da corrida, a pista ainda estava muito molhada no apagar das luzes vermelhas. Vettel manteve o primeiro lugar, enquanto Alonso pulou para segundo, antes de abandonar a prova na segunda volta, quando perdeu sua asa dianteira, consequência de um toque na traseira do alemão.

Com a condição da pista secando, os pilotos passaram a usar pneus slick, e Webber acabou se colocando como o novo líder da prova.

Após o quarto e último pit stop, os dois pilotos da Red Bull lideravam, com nove segundos de vantagem para as Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Nesse momento, Vettel recebeu pelo rádio a mensagem "Multi 21", pedindo ao alemão para que não atacasse seu companheiro de equipe, para garantir a dobradinha, com Webber na frente. O então tricampeão mundial se recusou a cumprir a ordem e passou a atacar seu companheiro.

Ainda restavam 13 voltas para o final da prova e, mesmo com as reclamações de Webber no rádio, Vettel continuou atacando e eventualmente conseguiu ultrapassar, e acabou vencendo a prova com o australiano em segundo.

O clima na sala de espera e no pódio não foi dos melhores.

"Nem sempre foi vantajoso lutarmos ferozmente, porque os pneus sofriam demais e, na Malásia, tivemos essa mesma discussão", escreveu o australiano em sua autobiografia em 2015. "Eu sabia que, em duas voltas, Seb iria resolver o assunto com suas próprias mãos, embora, no rádio, eles haviam me assegurado que eu ganharia. Quando ele me ultrapassou, fiquei com raiva, mas, acima de tudo, muito triste por a equipe ter deixado a situação atingir esse patamar deplorável".

Vettel estava se vingando do GP do Brasil de 2012

Segundo Christian Horner, chefe da Red Bull, a situação piorou por causa do talento superior de Vettel em comparação com Webber, e por um incidente que quase custou o título de 2012 para a equipe.

"Na época, era muito difícil para Mark aceitar que Sebastian era mais rápido, e acho que se ele falar sobre isso agora, com honestidade, ele admitiria", disse Horner ao Beyond the Grid, podcast oficial da F1. "Mark estava pronto para fazer qualquer coisa para desestabilizá-lo. Nossa equipe tentou acalmar a situação, mas, de tempos em tempos, uma bomba explodia e a situação piorava".

"A situação piorou no final de 2012, quando Sebastian lutava com Alonso pelo título, e Mark bateu nele no início do GP do Brasil, a última prova do campeonato. Sebastian estava furioso. Ele ainda estava de ressaca na Malásia, literalmente duas corridas depois, apesar de quatro ou cinco meses de diferença".

Quando perguntado se isso realmente seria uma vingança para Vettel, Horner respondeu: "É 100% certo. Vettel disse [a Webber] após a corrida. Não teria como ser mais tenso".

"Não tenho respeito" por Webber

Webber nunca se sentiu apoiado por Horner quando o assunto era seu companheiro de equipe, apesar de confiar em Adrian Newey, diretor técnico, e ter um ótimo relacionamento com Dietrich Mateschitz, dono da equipe. Este último não estava envolvido no gerenciamento diário da equipe. Depois de expressar sua insatisfação sobre o caso, Webber tentou acertar as contas com Vettel diretamente, sem sucesso.

"Meu encontro seguinte com Seb foi na quinta-feira do GP da China", disse o australiano em seu livro. "Esse foi o momento mais decepcionante de nosso relacionamento. Ele disse que estava aborrecido com o que eu havia dito no pódio na Malásia, e que, embora me respeitasse como piloto, ele não tinha respeito por mim como homem".

Sentindo que Horner simplesmente queria agradar Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull, cuja preferência por Vettel parecia clara, Webber também tentou obter explicações através de Ann Neal, sua empresária.

"Quando Ann perguntou a Christian por que a equipe nunca havia repreendido ou sancionado Seb pelo Multi 21, ele disse que a equipe havia recebido uma carta de duas páginas do advogado de Seb alguns dias depois da prova da Malásia, indicando que eles haviam violado o contrato, dando-lhe 'uma instrução irracional para a equipe'. Para tentar colocar panos quentes no caso, a Red Bull acabou dando o bônus de vitória aos dois, e não foi uma quantia pequena!".

Mesmo assim, a situação na Red Bull continuou se deteriorando e, no final daquela temporada, Webber anunciou sua aposentadoria da categoria, fazendo sua despedida no GP do Brasil, onde terminou a corrida em segundo, atrás de Vettel.

GALERIA: Recorde as vitórias de Vettel na F1

Galeria Lista GP da Itália de 2008 1 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China de 2009 2 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da Grã-Bretanha de 2009 3 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2009 4 / 53 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi de 2009 5 / 53 Foto de: XPB Images GP da Malásia de 2010 6 / 53 Foto de: XPB Images GP da Europa de 2010 7 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2010 8 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Brasil de 2010 9 / 53 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi de 2010 10 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images GP da Austrália de 2011 11 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia de 2011 12 / 53 Foto de: XPB Images GP da Turquia de 2011 13 / 53 Foto de: XPB Images GP da Espanha de 2011 14 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mônaco de 2011 15 / 53 Foto de: XPB Images GP da Europa de 2011 16 / 53 Foto de: XPB Images GP da Bélgica de 2011 17 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália de 2011 18 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2011 19 / 53 Foto de: XPB Images GP da Coreia de 2011 20 / 53 Foto de: XPB Images GP da Índia de 2011 21 / 53 Foto de: XPB Images GP do Bahrein de 2012 22 / 53 Foto de: XPB Images GP de Singapura de 2012 23 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2012 24 / 53 Foto de: XPB Images GP da Coreia de 2012 25 / 53 Foto de: XPB Images GP da Índia de 2012 26 / 53 Foto de: XPB Images GP da Malásia de 2013 27 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP do Bahrein de 2013 28 / 53 Foto de: XPB Images GP do Canadá de 2013 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Alemanha de 2013 30 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica de 2013 31 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália de 2013 32 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2013 33 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Coreia de 2013 34 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2013 35 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Índia de 2013 36 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Abu Dhabi de 2013 37 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP dos Estados Unidos de 2013 38 / 53 Foto de: XPB Images GP do Brasil de 2013 39 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images GP da Malásia de 2015 40 / 53 Foto de: XPB Images GP da Hungria de 2015 41 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2015 42 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália de 2017 43 / 53 Foto de: XPB Images GP do Bahrein de 2017 44 / 53 Foto de: LAT Images GP de Mônaco de 2017 45 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 46 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP do Brasil de 2017 47 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Austrália de 2018 48 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Bahrein de 2018 49 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá de 2018 50 / 53 GP da Grã-Bretanha de 2018 51 / 53 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images GP da Bélgica de 2018 52 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP de Singapura de 2019 53 / 53 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

VÍDEO: Filmes e séries de automobilismo para ver durante quarentena do coronavírus