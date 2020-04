Red Bull: Perdemos R$ 550 mi a cada 5 corridas não realizadas

A pandemia causada pelo Covid-19 tem um enorme impacto no funcionamento do mundo como um todo, incluindo o esporte a motor e a Fórmula 1. Como resultado, os GPs da Austrália, Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha e Azerbaijão foram adiados, enquanto a organização do GP de Mônaco confirmou que a prova não será realizada nesse ano.

E, sem corridas, as equipes da F1 e a própria categoria têm perdas enormes de dinheiro. Como resultado, a Liberty Media e a FIA chegaram a um acordo com as equipes para mudar a introdução do novo pacote técnico para 2022, ao invés de 2021.

Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, em entrevista ao jornal austríaco Oe24, disse o que pensa da decisão da F1 e a perda de renda que pode levar as equipes a dificuldades como resultado da crise do Covid-19.

"Foi uma decisão muito sensata. Todas as equipes correm o risco de perder verbas devido à situação atual. Se não fazemos cinco etapas, perdemos 100 milhões", disse o consultor. "Dessa maneira, as regras ficaram estáveis. E quando o regulamento é congelado, nossos custos caem significativamente".

Marko enfatizou que essa mudança também significa que os carros de 2022 serão desenvolvidos sob o novo teto orçamentário de 175 milhões de euros (aproximadamente 965 milhões de reais na cotação atual), já que o adiamento se aplica apenas ao regulamento técnico, enquanto as regras financeiras já passarão a valer em 2021.

A Red Bull não está envolvida na F1 apenas com suas duas equipes, a Red Bull Racing e a AlphaTauri, mas também possui um circuito. É o Red Bull Ring, que recebe o GP da Áustria, programado inicialmente para 05 de junho mas, devido à situação do coronavírus, há a possibilidade de ter sua data modificada.

De acordo com Marko, no entanto, será possível realizar o evento no início de julho: "Temos que organizar a prova. Nossas atividades de marketing começam em maio e estamos a caminho".

