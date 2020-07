Até agora, a Mercedes dominou a temporada 2020 da Fórmula 1, com três poles e três vitórias em três corridas e, no GP da Hungria, seus carros foram 1s3 e 1s4 mais rápidos que as melhores Ferrari e Red Bull, respectivamente. Com isso, muitos têm criticado a F1 por estar muito previsível. Mas a Mercedes se defendeu, afirmando que, se o mundial não está excitante, a culpa não é inteira da equipe alemã: os rivais também têm sua parcela.

Apesar de reconhecer que pode usar estratégias alternativas em algumas provas desse ano para promover competição entre seus pilotos, o chefe da equipe Toto Wolff, disse que não há muito que pode ser feito para melhorar se os rivais estão para trás.

"Se tomássemos essa temporada de 2020 como garantida, um passeio, basicamente tendo que se esforçar apenas para receber o troféu em Paris em dezembro, não teríamos vencido todos esses mundiais", disse Wolff.

"Não há uma fibra em nós que acha que esse campeonato está ganho. É algo que pode te atrapalhar".

"Por outro lado, domínio de uma única equipe, seja nós, ou a Red Bull no começo dos anos 2010 ou a Ferrari nos anos 2000, é algo que sempre será estranho para o campeonato".

"Mas a previsibilidade do campeonato não é culpa da equipe que se esforçou para estar na ponta".

Wolff disse que a Mercedes gostaria de uma disputa mais próxima com seus rivais, mas depende deles melhorarem.

"Nós queremos disputar com nossos rivais fantásticos, gostamos de estar correndo contra Red Bull e Ferrari, queremos que equipes como a Racing Point estejam no jogo e que McLaren e Renault estejam buscando voltar ao topo".

"Uma competição forte é o que eu mais gostaria, com resultados diferentes desde o início da sexta, no TL1, mas é difícil para nós, nessa posição, termos uma mudança na ordem nessa altura".

"Temos um objetivo, e é terminar todos os finais de semana nas melhores posições possíveis, pontuando o máximo possível, correndo pelo campeonato. Não há nada mais que podemos fazer".

Wolff destacou que os rivais podem reduzir a diferença na pontuação se a Mercedes errar.

"Vocês viram que a Red Bull sofreu todo o final de semana e depois teve um carro decente para a corrida, um carro que quase nem conseguiu largar, mas os mecânicos fizeram um trabalho fantástico ali".

"As distâncias não significam nada se você olhar na pontuação do mundial de pilotos. Lewis e Max estão separados por apenas 30 pontos depois de 3 corridas. Então se você abandona uma prova, essa vantagem acaba".

