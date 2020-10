Mattia Binotto, chefe da Ferrari na Fórmula 1, está confiante de que o time de Maranello está movendo na "direção certa" agora, depois que sua última atualização no SF1000 trouxe alguma melhora no GP de Eifel do último final de semana.

Depois de algumas dificuldades recentes, a Ferrari lançou um pacote de atualização em fases nas duas últimas corridas. Ele incluía o bico e revisão de design, uma asa traseira ajustada e mudanças na área da carroceria.

As revisões não visavam dar um grande passo à frente no ritmo de prova, mas sim sobre a equipe encontrar uma boa correlação entre seu trabalho de fábrica e o que acontece na pista - algo que nem sempre foi perfeito no passado.

No entanto, Charles Leclerc entregou um aumento de moral com o quarto lugar no grid em Nurburgring, embora suas esperanças na corrida tenham sido prejudicadas por um péssimo primeiro stint, onde ele sofreu de granulação excessiva. O monegasco acabou terminando em sétimo.

Na sequência de alguns problemas muito grandes nas corridas anteriores, Binotto disse que se sente encorajado pelo fato de que a equipe parece estar avançando e entendendo melhor seu carro agora.

“Acho que não esperávamos muita diferença”, explicou Binotto sobre as mudanças. “Foi uma pequena atualização e estava completando um pacote que começamos a apresentar na Rússia”.

“O positivo é que estava se correlacionando bem com o que vimos no túnel de vento e de volta na fábrica. E isso de alguma forma significa que estamos movendo o carro na direção certa”.

“Haverá mais algumas atualizações durante o restante da temporada, o que será muito importante. E para nós, o que é fundamental é a equipe desenvolver o carro e, mais importante, garantir que a direção que estamos levando o carro seja a certa”.

Leclerc disse em Nurburgring que ficou surpreso que a Ferrari tenha ido tão bem lá, com o layout do circuito e as condições frias não sendo esperadas como adequadas à equipe.

“Olhando para o final de semana, acho que houve alguns pontos positivos”, disse ele. “Não esperava ser tão competitivo, com o tempo frio assim e o carro estava muito bem. Então, isso foi positivo".

“Acho que as menores atualizações que trouxemos neste final de semana também funcionaram na direção certa. Não foi um passo enorme, mas não era o que estávamos procurando”.

“Foi um pequeno passo na direção certa. E isso também é positivo. Agora só precisamos entender por que o primeiro stint nos (pneus) macios foi tão afetado pela granulação, mas estou bastante satisfeito com a forma como o final de semana foi”.

