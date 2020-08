A Fórmula 1 divulgou, nesta terça-feira, uma lista de seus pilotos mais rápidos em uma única volta, com Ayrton Senna na 'pole position'. O ranking inclui apenas competidores dos últimos 40 anos, mas causou polêmica pelas posições de algumas lendas da categoria.

Um exemplo é Alain Prost, tetracampeão e maior rival de Senna na F1. Apesar dos vários títulos e recordes, o francês, que é apontado como um dos melhores da história da categoria máxima do automobilismo, ocupa somente a 20ª posição da lista.

O ranking não se propõe a entrar no mérito de quem foram os melhores dos últimos 40 anos da F1, e sim os mais rápidos em uma única volta 'voadora'. Entretanto, nomes questionáveis aparecem à frente de Prost e outros ídolos.

Os casos mais polêmicos foram os do finlandês Heikki Kovalainen e do italiano Jarno Trulli, nono e oitavo colocados, respectivamente. Além de estarem mais bem posicionados que Prost, eles superam outro tetracampeão: o alemão Sebastian Vettel, atualmente na Ferrari.

Tendo as controvérsias da lista feita pela F1 com a Amazon Web Services (AWS) em vista, o Motorsport.com fez uma breve análise sobre o discutível ranking. É o que você confere no vídeo especial abaixo: