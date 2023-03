Carregar reprodutor de áudio

Fim da linha? A Porsche teria oficialmente desistido de entrar na Fórmula 1 em 2026 após encerrar sua "avaliação formal" do programa na categoria, mesmo com o Mundial ainda sendo de interesse da montadora alemã.

A informação foi publicada nesta quarta-feira pelo portal britânico The Race, afirmando que, pelo menos a médio prazo, a Porsche não veria uma oportunidade ideal de entrar na F1.

A entrada na categoria era algo de interesse da Porsche há anos, e a montadora, que faz parte do Grupo Volkswagen, via a mudança no regulamento de motores de 2026 como a oportunidade ideal, já que colocaria todas as marcas em pé de igualdade no desenvolvimento de uma tecnologia nova, mais barata e focada na eletrificação e sustentabilidade.

As mudanças propostas pela F1 foram tão prolíficas que atraíram ainda a atenção da irmã da Porsche, a Audi, que confirmou sua entrada no ano passado, primeiro como fornecedora de motores e, posteriormente, como equipe, adquirindo parte das ações da Sauber, que romperá sua parceria com a Alfa Romeo no fim de 2023.

Segundo o The Race, o foco da Porsche para os próximos anos seguirá nos programas que a marca já possui, Fórmula E e um ataque conjunto no Mundial de Endurance (WEC) e na IMSA.

Ao longo dos últimos 18 meses, havia uma expectativa grande sobre a confirmação da entrada da Porsche na F1. A montadora teve negociações avançadas com a Red Bull, chegando inclusive a submeter documentos a autoridades antitruste ao redor do mundo pela aquisição de parte das ações da equipe.

Mas na reta final o acordo acabou caindo por terra, com a Red Bull preocupada com a perda de sua independência operacional após a chegada da montadora. No início de 2023, o time austríaco confirmou a parceria com a Ford para o desenvolvimento de motores na Red Bull Ford Powertrains.

Com o fim das negociações com a Red Bull, a Porsche seguiu buscando uma forma de entrada na categoria, com a McLaren confirmando que chegou a iniciar conversas com a marca, que não avançaram pelo fato da montadora buscar uma compra significativa ou até mesmo total das ações de uma equipe.

Mesmo com o fim das negociações com equipes já existentes, a Porsche ainda tinha a opção de montar uma operação nova, aproveitando o edital lançado pela FIA para a abertura de duas vagas no grid da F1 para 2025/2026. Mas a montadora deixava claro que iniciar algo do zero não era de seu interesse.

Com isso, a FIA confirmou recentemente a lista de montadoras credenciadas para fornecer motores na F1 a partir de 2026: Ferrari, Mercedes, Red Bull Ford Powertrains, Honda, Audi e Alpine.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: