Montoya: Williams colocou pessoas certas nos lugares errados

A Williams é uma das equipes de maior sucesso na história da Fórmula 1, com sete campeonatos de pilotos, nove de construtores e 114 vitórias. No entanto, a equipe de Grove está passando por uma seca de oito anos sem triunfos e nas últimas duas temporadas ocupou o último lugar no campeonato mundial de construtores.

A falta de um caminho claro por parte da equipe pôde ser vista com um grande número de mudanças de cargos de liderança técnica, em que Pat Symonds se mudou no final de 2016 antes da chegada de Paddy Lowe, vindo de um período de sucesso na Mercedes, que não conseguiu repetir, e finalmente se afastando da equipe no início da temporada passada. Patrick Head retornou como consultor técnico e recentemente a nova estrutura técnica da equipe foi formada.

Juan Pablo Montoya, que concorreu na Williams entre 2001 e 2004, disputando o título mundial em 2003, opinou sobre a atual situação da equipe em recente entrevista ao Motorsport.com Latino.

"Na minha opinião, há pessoas que são muito boas em certas coisas. É como dizer 'você é muito bom como jornalista, mas isso não significa necessariamente que você é bom em gerenciar um canal, porque você é bom em reportagens, não necessariamente dirigindo jornalistas", disse o colombiano, vencedor de quatro GPs com a Williams, incluindo Mônaco em 2003.

"Então, quando você coloca uma pessoa que é boa em determinadas coisas para fazer aquilo que ela não é boa, isso não ajuda. E acho que esse foi um dos grandes problemas que a Williams teve, que no desespero eles começaram a contratar pessoas, eles acreditavam que era a solução e não tiravam vantagem no que as pessoas eram boas”, explicou.

Há uma semana, a Williams anunciou que a equipe está procurando investidores para salvar sua presença a longo prazo no grid da F1 e Montoya acredita que sua antiga equipe encontrará compradores.

"Espero que eles sobrevivam. Provavelmente alguém vai colocar dinheiro lá e acabar colocando o filho de alguém lá, como acontece muitas vezes."

"Se você observar, por exemplo, o que aconteceu com a Tyrrell, que foi um time incrível por muitos anos, quando deu errado, deu muito errado até terminar. E foi um time que ganhou tudo", comparou o colombiano.

Pizzonia x Heidfeld: a verdade sobre a disputa marcada por mentiras e até "espionagem"

PODCAST: A Williams tem salvação?