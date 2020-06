Hakkinen aposta em Bottas como campeão de 2020 da F1

Falando ao podcast F1 Nation, Mika Hakkinen mostrou confiança absoluta em seu compatriota, Valtteri Bottas, que foi vice-campeão na última temporada de 2019 de Fórmula 1 e cuja carreira ele administra ao lado de Didier Coton.

Hakkinen acredita que Bottas está no seu melhor e crê que a temporada reduzida pode ajudá-lo a surpreender Hamilton: "Valtteri está em uma excelente posição na Mercedes. Ele é um ótimo piloto e acredito firmemente que ele está melhor do que nunca."

"Tenho expectativas extremamente altas para este ano e estou confiante de que se tornará campeão mundial."

Quem conquistou os títulos de 1998 e 1999 reforça sua teoria: "Estamos trabalhando nisso há muitos anos, fornecendo a ele todas as ferramentas para atingir seu objetivo. E ele também trabalha duro."

"Ele trabalhou duro consigo mesmo e apoia muito aqueles que gerenciam sua carreira para identificar seus pontos fortes e fracos."

Precisamente o futuro de Bottas permanece em dúvida. Ele terá seu contrato encerrado neste ano (assim como o de Hamilton) e terá que ganhar uma renovação. Enquanto isso, os rumores continuam sobre o interesse da controladora da Mercedes em ter o alemão Sebastian Vettel.

No entanto, Hakkinen, que já disse que não vê Vettel se aposentando, não acha que será assim: "Agora é um momento difícil encontrar um time se você quiser vencer. Sebastian ainda não está velho, a idade não é um problema para ele. Ele sofreu uma forte decepção na Ferrari, parou de gostar do trabalho em equipe. Ele foi criticado o tempo todo e houve uma parte da equipe que não o defendeu."

A história da F1 na Finlândia é curiosa: apenas oito pilotos competiram sob essa bandeira, mas somam quatro campeonatos mundiais (um de Keke Rosberg, dois de Hakkinen e um de Kimi Raikkonen) e 54 vitórias.

De fato, neste século apenas a Alemanha (com Michael Schumacher, Vettel e Nico Rosberg), Espanha (com Alonso), Grã-Bretanha (com Jenson Button e Hamilton) e Finlândia puderam comemorar um campeonato mundial. O de Raikkonen, em 2007, continua sendo o último de um piloto da Ferrari.

Na história, apenas quatro países conquistaram mais títulos de Fórmula 1 do que a Finlândia: Argentina, Brasil, Alemanha e Reino Unido.

Engenheiro brasileiro de Raikkonen afirma: "Teria 8 títulos se corresse 20 anos antes"

PODCAST: Entrevista com Rubens Barrichello: os bastidores da carreira do recordista de provas da F1