Léo Batista, conhecido como a Voz Marcante da TV, morreu neste domingo (19), aos 92 anos, depois de ficar internado em estado grave no hospital Rios D'or na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O narrador foi um dos primeiros a ganhar espaço nas transmissões da Fórmula 1 no Brasil.

Segundo boletim médico do dia 17 de janeiro divulgado para mídia selecionada, incluindo Motorsport.com, Léo Batista teve entrada no hospital no dia 6 de janeiro, com quadro de desidratação e dores abdominais e, após exames, foi encontrado um tumor no pâncreas. O mesmo informativo diz que no dia 17 ele estava internado na UTI.

Léo Batista era o nome 'artístico' de João Baptista Belinaso Neto, natural de Cordeirópolis, cidade do interior de São Paulo.

Ele estreou na TV Globo em 1970, mas fazia transmissões de futebol antes de receber a missão de narrar as corridas dois anos depois. À época, nem todos os GPs ganhavam espaço na televisão, mas Emerson Fittipaldi foi o campeão de 1972, o que deu mais espaço ao esporte.

Batista fez parte da história da F1, principalmente porque as transmissões eram mais complicadas e não contavam com tanta tecnologia como atualmente.

Ele também foi o criador do programa Globo Esporte, além de ter microfone cativo no Esporte Espetacular.

Além de ter sido uma das primeiras vozes da F1 no Brasil, Léo tinha mais de 70 anos de carreira na comunicação, tendo participado de 13 edições de Jogos Olímpicos e 13 Copas do Mundo.

O velório de Léo Batista ocorrerá às 14h de segunda-feira (20) na sede do Botafogo de Futebol e Regatas, em General Severiano, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro e será aberto ao público.

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!