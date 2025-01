Pato O'Ward, piloto da McLaren na Indy, revelou que já havia assinado um contrato com a Red Bull em 2019 para correr pela então Toro Rosso, e depois Alpha Tauri na temporada 2020 da Fórmula 1, mas a FIA não lhe concedeu uma superlicença.

O'Ward foi destaque da Indy por muitos anos, mas houve muitas sugestões de que ele gostaria de tentar a sorte na F1. Em 2019, a Red Bull o inscreveu em seu programa de pilotos e ele parecia pronto para começar a próxima temporada na F1, com o falecido diretor de prova Charlie Whiting dando a ele a superlicença necessária para começar.

No entanto, a FIA mudou o sistema de pontos da superlicença pouco tempo depois, o que significou que o título de O'Ward na Indy Lights não valia tanto e ele não recebeu a licença para pilotar na F1. Isso significava que ele não poderia ir para a Toro Rosso e a Red Bull o retirou de seu programa júnior no final de 2019.

"Helmut Marko me contratou. Assinei um contrato de Fórmula 1 que me daria um lugar na Toro Rosso no final de 2019".

"Mas Charlie Whiting havia falecido e foi ele quem já havia me concedido a superlicença. Mas, no final, não consegui porque eu teria assumido o lugar de um francês. Foi um problema político", revelou o piloto mexicano no podcast Creativo de Roberto Mtz.

O'Ward provavelmente está se referindo a Pierre Gasly, o francês que retornou à equipe número dois no meio da temporada de 2019, depois que a Red Bull decidiu que ele não atendia às expectativas de ser companheiro de equipe de Max Verstappen.

O piloto então foi para o Japão e para a Super Formula para ver se ainda conseguiria marcar os pontos de que precisava, mas, como não completou a temporada inteira, não teve a chance de fazer isso.

"Eu tinha os pontos, mas eles não quiseram reconhecer meu título da Indy Lights por causa do número de carros envolvidos".

"Não consegui os pontos e, depois disso, a parceria com a Red Bull foi rompida porque eu não era útil para eles. Mas eu deveria correr quando Gasly era o companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull", conclui.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!