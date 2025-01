A Aston Martin surpreendeu ao anunciar uma reformulação para a temporada de 2025 da Fórmula 1, com Andy Cowell se tornando o novo chefe de equipe com dois grupos de trabalho sob seu comando, com foco no desempenho na pista e na fábrica.

A força motriz por trás da mudança foi o próprio Cowell, o ex-guru de motores da Mercedes que se juntou à equipe há apenas alguns meses e que, agora que completou 100 dias na Aston Martin, explicou a mudança.

Em uma entrevista no próprio site da Aston Martin, Cowell foi questionado sobre como ele espera fazer funcionar a enorme coleção de talentos que a equipe britânica reuniu, e ele explicou: "Trata-se em grande medida de tentar entender as pessoas, quais são seus pontos fortes, como elas podem contribuir para o objetivo geral, e então você tem que reunir a organização".

"Todos têm que usar seus pontos fortes, portanto, trata-se de descobrir quais são eles, como se encaixam e como podem contribuir para o carro. Cabe a mim garantir que tenhamos a força e o equilíbrio na equipe para oferecer a melhor recompensa em termos de tempo de volta".

Desde o início, a Aston explicou que se tratava de esclarecer o fluxo de trabalho de toda a configuração, com Cowell definindo: "As mudanças foram projetadas para melhorar a clareza organizacional e o desempenho do carro. É por isso que tomamos a decisão de transformar os departamentos de Aerodinâmica, Engenharia e Desempenho em equipes separadas, dedicadas à pista e ao Campus de Tecnologia AMR [a fábrica]."

"A equipe de pista será liderada por Mike [Krack], que se tornará o chefe de pista da equipe, e a segunda será liderada por Enrico [Cardile] na função de diretor técnico, e ambos se reportarão a mim. Essa reestruturação significa que a equipe de Mike pode se concentrar em obter o máximo do carro em cada GP e a equipe de Enrico pode se concentrar no complexo desafio de criar um novo carro de corrida.

Mike Krack, Equipe de F1 da Aston Martin

Então, como se constrói uma organização eficiente em uma equipe de F1? Cowell está procurando explorar o potencial de todos e encontrar a melhor versão possível de cada um: "Acho que isso depende muito de as pessoas usarem seus pontos fortes e desempenharem o papel em que podem ter o impacto mais positivo no carro".

"Gosto de usar a analogia de um quebra-cabeça de mil peças. Cada pessoa da equipe é uma peça desse quebra-cabeça, mas elas precisam saber exatamente quais são suas responsabilidades e quais são as responsabilidades de cada um".

"Essa clareza organizacional garante que as peças do quebra-cabeça se encaixem bem, sem sobreposições ou lacunas. As sobreposições e lacunas são ineficientes".

"Um carro de corrida eficiente tem muito downforce e pouco arrasto; uma organização eficiente tem ótima comunicação e nenhum desperdício".

Cowell continua: "As pessoas tendem a se sentir insatisfeitas se fizerem exatamente a mesma coisa que outra pessoa, porque isso significa que uma delas está desperdiçando seu tempo".

"Da mesma forma, se você faz um trabalho e depois fica parado esperando que a próxima pessoa o faça, isso também é frustrante. A clareza organizacional elimina esse tipo de ineficiência", conclui.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!