Agora que o finlandês Valtteri Bottas deixou o grid da Fórmula 1, é improvável que o recorde único que ele compartilha com o britânico Lewis Hamilton e o holandês Max Verstappen seja ampliado em 2025 ou no futuro tangível.

Estamos falando da estatística do maior número de aparições no pódio em qualquer arranjo de trinca de pilotos na F1, com Bottas, Hamilton e Verstappen tendo aparecido juntos em 20 cerimônias de pódio.

Essa sequência ocorreu entre o GP da Espanha de 2018 - quando Bottas e Hamilton ainda formavam a equipe de F1 da Mercedes- e a corrida da Arábia Saudita de 2021, penúltima corrida de Valtteri pelas Flechas de Prata.

Das 20 ocasiões em que eles compuseram o top 3 neste ínterim, a posição final mais comum para o trio - que também aconteceu sete vezes nas corridas entre Hungria e Espanha em 2020, além dos eventos de Bahrein, Portugal, Espanha, Brasil e Arábia Saudita no ano seguinte - foi Hamilton / Verstappen / Bottas.

O próximo arranjo mais alto em suas 20 visitas à tribuna de honra foram as 6 vezes em que terminaram Hamilton-Bottas-Verstappen, antes das 3 vezes em que chegaram em casa na ordem Verstappen-Hamilton-Bottas (GP do 70º Aniversário da F1, em 2020, e corridas de Estíria e Holanda em 2021).

A vitória de Bottas à frente de Hamilton e Verstappen aconteceu duas vezes (as corridas de Melbourne e Austin de 2019), enquanto Bottas-Verstappen-Hamilton terminaram assim apenas uma vez - no GP da Rússia de 2020.

As chances desse trio em particular subir ao pódio da F1 juntos pela 21ª vez para ampliar o recorde estabelecido em Portugal 2021 caíram drasticamente quando George Russell substituiu Bottas na formação da Mercedes, com o finlandês tendo a Sauber como destino em 2022, mesmo ano em que as Flechas de Prata deixaram de ser uma força constante na briga por vitórias e títulos.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Em segundo lugar na lista de trios no pódio de todos os tempos da F1 estão as 14 vezes em que Hamilton apareceu ao lado de Nico Rosberg e Sebastian Vettel entre 2014 e 2016, com a formação de Vettel, Fernando Alonso e Mark Webber tendo aparecido 13 vezes entre 2010 e 2013.

Em quarto lugar, com 12 aparições, estão Michael Schumacher, Mika Hakkinen e David Coulthard, de 1997 a 2001, além de Hamilton, Bottas e Vettel entre 2016 e 2019.

Teoricamente, o recorde de Bottas-Hamilton-Verstappen poderia ser ampliado se Valtteri conseguisse retornar à ação na F1 depois de perder seu assento na Sauber para o campeão da Fórmula 2, o brasileiro Gabriel Bortoleto.

O finlandês assinou novamente com a Mercedes para ser seu piloto reserva em 2025, pois manteve boas relações com o chefe da equipe, Toto Wolff. Se Bottas voltar ao grid da F1 em uma função de reserva, ele refletiria um caminho percorrido por Nico Hulkenberg - que também está se juntando à Sauber no próximo ano.

Hulkenberg usou sua posição como piloto reserva da Racing Point/Aston Martin em 2020-2021 para estabelecer um relacionamento com o então chefe da Haas, Guenther Steiner, que ele transformou com sucesso em um acordo para voltar a correr no grid no início de 2022.

Bottas, portanto, teria a chance de cortejar a nova direção da Cadillac quando eles visitarem o paddock da F1 antes da entrada da equipe em 2026 ou, na verdade, tentar selar um retorno às corridas em uma das equipes estabelecidas.

Em seus 12 anos na F1, de 2013 a 2024, Valtteri correu por Williams, Mercedes e Sauber (incluindo os dois últimos anos da equipe suíça como Alfa Romeo), obteve 10 vitórias e foi vice-campeão de Hamilton duas vezes - em 2019 e 2020.

