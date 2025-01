Na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é sempre seu primeiro rival, pois é o único piloto com o qual você pode realmente se comparar em igualdade de condições, ou pelo menos com carros realmente semelhantes.

Por isso, a edição espanhola do Motorsport.com elaborou um gráfico interessante sobre os duelos entre os companheiros de time na temporada 2024 com base nas diferenças médias deles em classificações e corridas (carreras), além do quanto eles se aproximam ou se distanciam entre qualis e GPs. Veja gráfico:

Observando as comparações de qualificação, é impressionante o tempo que Jack Doohan e Oliver Bearman perderam para Pierre Gasly e Charles Leclerc, embora deva ser observado que, em ambos os casos, essas foram aparições "esporádicas" e só aconteceram uma vez (Doohan correu pela Alpine no GP de Abu Dhabi e Bearman pela Ferrari no GP da Arábia Saudita). Dos pilotos regulares, Sergio Pérez e Zhou Guanyu foram os que ficaram mais atrás dos companheiros, Max Verstappen e Valtteri Bottas.

Logan Sargeant também perdeu seis décimos em média para Alex Albon, antes de ser demitido e substituído por Franco Colapinto, que se adaptou rapidamente à Williams e só perdeu uma média de 0,1s na classificação.

Fernando Alonso também se destacou de Lance Stroll, 0,35s mais rápido em média no sábado. Igualmente interessante notar os pequenos gaps na McLaren e especialmente na Ferrari, em que Leclerc foi em média 0,03s mais rápido que Carlos Sainz, ou seja, praticamente nada.

Na corrida, Verstappen e Pérez também foram os principais protagonistas, com o piloto holandês da Red Bull 0,56s mais rápido em média. Na McLaren, houve diferenças no long run, já que Lando Norris foi 0,31s mais rápido que Oscar Piastri e foi isso que verdadeiramente fez a diferença entre eles.

É notável como Colapinto, apesar de ter chegado após as férias de agosto, conseguiu acompanhar Albon e até mesmo superá-lo em ritmo de corrida por 0,02s em média. Quanto à Aston Martin, Alonso também teve uma vantagem sobre Stroll em corridas, sendo 0,25s mais rápido que o piloto canadense.

Entre as principais equipes, novamente, a menor diferença foi na Ferrari, com Leclerc apenas 0,05s mais rápido do que Sainz na média, destacando como a equipe de Maranello foi equilibrada, algo que permitiu que eles fossem para a corrida final com uma chance realista de ganhar o título de construtores.

Na RB, Yuki Tsunoda venceu Daniel Ricciardo em primeiro lugar e depois Liam Lawson nas últimas corridas da temporada, embora a diferença do neozelandês tenha sido muito menor e mais digna do que a do australiano em relação ao benchmark do japonês.

Na Haas, Nico Hülkenberg venceu em todas as frentes sobre Kevin Magnussen, enquanto na Mercedes, George Russell foi consistentemente mais rápido que Lewis Hamilton, e na Alpine, Gasly também foi mais rápido que Esteban Ocon.

