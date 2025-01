ANÁLISE F1: Os maiores 'derrotados' da F1 2024, para além de Pérez

Sergio Pérez (é preciso esmiuçar o caso de Checo antes de citar os outros)

O pai de Sergio Pérez talvez ainda tivesse esperanças de que 'Checo' pudesse um dia ser campeão mundial na Fórmula 1, mas essa esperança -- se é que algum dia foi real -- parece ter sido frustrada para sempre.

Depois de uma temporada em que sofreu muito com o RB20, o mexicano está fora do grid no próximo ano, perdendo a vaga para o neozelandês Liam Lawson. No início do ano, parecia que 2024 seria uma continuação de 2023, com a Red Bull dominando e Pérez a uma distância razoável do holandês multicampeão Max Verstappen -- Checo fez 4 pódios nos primeiros 5 GPs, mas o top 3 na China foi seu último na elite global do esporte a motor, o que ilustra bem o sofrimento do mexicano ao longo do ano.

Pérez foi eliminado muitas vezes em classificações, raramente chegando ao Q3 e, inegavelmente, contribuindo para que a Red Bull perdesse o título de construtores. Entretanto, duas coisas devem ser observadas.

Em primeiro lugar, a dificuldade de Pérez deveu-se em grande parte ao carro da Red Bull, particularmente difícil de guiar este ano. "E meu estilo de direção me fez sofrer ainda mais do que Max", acrescentou o próprio Sergio.

Em segundo lugar, ele não esteve imediatamente atrás de Verstappen em números absolutos, diferentemente dos últimos anos, e isso ficou mais dolorosamente evidente, já que a concorrência liderada por McLaren e Ferrari deu passos à frente. É exatamente por isso que a Red Bull precisa de um segundo piloto sólido e a segunda metade da temporada 2024, em particular, sepultou a continuidade de Pérez.

Ele provou seu valor em 2021 e fez parte da temporada recorde da Red Bull em 2023, mas alguns números frios não mentem: 0,66 segundos atrás de Verstappen em média na qualificação e oitavo no campeonato de pilotos, além de ficar consistentemente aquém do holandês nas corridas.

Red Bull Racing

Além de Pérez como indivíduo, a Red Bull Racing como um coletivo também deve ser mencionada. Após a supremacia extrema do ano passado, nada menos que mais dois títulos, de pilotos e de construtores, eram esperados. Além disso, esse seria um ano de comemoração, marcando a 20ª temporada na F1.

Todo o esquadrão de Milton Keynes foi organizado dessa forma, embora o caos tenha se instaurado antes mesmo do início da temporada, com o 'caso Horner'. No Bahrein, por exemplo, todo o centro de imprensa estava sob o efeito das acusações contra o chefe da equipe, Christian Horner, e o mal-estar continuou por muito tempo após os supostos assédios virem à tona. Não ajudou o fato de grande parte dessa situação ter ocorrido em público, embora Verstappen tenha seguido inabalável no início do ano.

Entretanto, a temporada tomou uma direção esportiva diferente por volta do GP de Miami. A McLaren deu um grande passo à frente com seu pacote de desenvolvimento, enquanto nos meses seguintes a Red Bull sofreu com problemas de equilíbrio -- assunto do qual Max vinha falando antes mesmo da Flórida.

O ponto mais baixo aconteceu em Monza, onde todo o downforce foi retirado do carro e os problemas subjacentes foram expostos. A partir de Austin a equipe voltou lentamente aos trilhos, embora os finais de semana no Catar (o contraste entre o sprint e a corrida principal) e Abu Dhabi tenham mostrado que há uma janela muito pequena na qual o carro da Red Bull funciona.

A essa altura, é claro, qualquer esperança de um título de construtores já havia desaparecido há muito tempo. A Red Bull já havia sido ultrapassada também pela Ferrari -- não só pela McLaren -- embora a vantagem desse terceiro lugar seja o fato de dar à equipe taurina mais tempo no túnel de vento em 2025.

No entanto, esse cenário certamente não é o que se esperava no campus da Red Bull no início do ano, o que é especialmente agravado pelas saídas de Adrian Newey, o lendário projetista da F1, e Jonathan Wheatley, diretor esportivo que sai para se tornar chefe da Sauber / Audi.

Sauber

Para o novo empregador de Wheatley, 2024 não foi nada satisfatório. A equipe vem se preparando lentamente para a grande entrada da Audi em 2026, mas o ano deixou claro que eles têm muito trabalho a fazer.

Eles conseguiram salvar um pouco suas vidas com quatro pontos no Campeonato Mundial nas últimas semanas, mas grande parte de 2024 tenha sido uma expedição sem esperança. Durante muito tempo, a Sauber parecia sem desalentada, na maior parte do tempo ficando totalmente para trás. Eliminações de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu no Q1 eram praxe, já que o ritmo de classificação da escuderia era sempre terrível.

De acordo com os dados, apenas Pérez e o norte-americano Logan Sargeant, na Williams, estavam mais atrás de seus companheiros do que o chinês de Bottas. Portanto, não é de se surpreender que a Sauber esteja tentando uma dupla de pilotos completamente nova no próximo ano, em busca de ímpeto.

Por fim, o único ponto positivo é que a nova placa de assoalho no final da temporada funcionou (muito) bem, dando à Sauber uma súbita explosão de entusiasmo em situações extremas e talvez definindo a direção de 2025, em que o brasileiro Gabriel Bortoleto debuta na F1 ao lado do alemão Nico Hulkenberg.

Williams

Por incrível que pareça, não foram os mecânicos da Sauber que tiveram o trabalho mais difícil este ano. Essa 'honra duvidosa' foi, sem dúvida, para a Williams. A equipe de Grove fez um belo avanço na tabela de construtores, chegando ao sétimo lugar no ano passado, mas nesta temporada caiu para o penúltimo lugar. Igualmente doloroso é o grande volume de acidentes. Para Sargeant, isso não deve ser nenhuma surpresa, e é por isso que o americano foi substituído depois de Zandvoort.

Depois disso, no entanto, o titular anglo-tailandês Alexander Albon e o suplente argentino Franco Colapinto também se acidentaram com frequência, ambos aumentando os custos da equipe, e a Williams foi forçada a voltar a especificações mais antigas em várias peças.

Colapinto foi imediatamente rápido, mas os acidentes macularam sua passagem. As corridas mais fracas depois de seu início arrebatador também contribuíram para que a Red Bull não desse tudo de si para contratá-lo no final. Para a Williams como um todo, 2024 não foi o ano que eles esperavam.

Os acidentes ocorreram em parte às custas do orçamento de desenvolvimento, e houve erros ocasionais, especialmente quando se descobriu que o novo assoalho em Zandvoort não atendia às dimensões da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Na Williams, também, o foco nos bastidores agora está praticamente em 2026, embora a equipe tenha pelo menos um vencedor de corridas experiente e comprovado em suas fileiras no próximo ano: o espanhol Carlos Sainz, que chega da Ferrari, raramente bate e é um líder nato, além de desenvolvedor.

Daniel Ricciardo

Claro, Daniel Ricciardo não deve ser esquecido, embora Lewis Hamilton também possa ser mencionado após um ano instável e o pior resultado final em um campeonato mundial da carreira do inglês na categoria.

De todo modo, o bem-humorado australiano foi trazido de volta para a família Red Bull em meados de 2023, com Horner tendo uma ideia clara em mente: se ele tiver um bom desempenho, a pressão recairá sobre Pérez e, se o mexicano falhar, Ricciardo será colocado de volta na equipe principal.

Na verdade, esse cenário nunca se mostrou realista. Embora Pérez tenha dado motivos suficientes para ser substituído, Daniel nem por um momento bateu na porta para deixar claro que deveria ficar com a vaga na Red Bull.

Houve lampejos de ressurgimento - por exemplo, na sprint de Miami - mas, no geral, houve falta de consistência. O experiente piloto teve dificuldades para acompanhar o ritmo do companheiro japonês Yuki Tsunoda especialmente na classificação, como indicam os dados.

Pode-se argumentar que a Red Bull pode ter segurado Ricciardo por tempo demais. Helmut Marko, por exemplo, queria intervir em Barcelona após o GP da Espanha com uma troca de piloto, mas Horner pensou o contrário na época.

O atraso e a esperança desesperada na reviravolta de Ricciardo indiretamente garantiram, como mostra a análise, que os chefes da Red Bull não pudessem fazer a comparação entre Lawson, que acabou substituindo o australiano, e Tsunoda por muito tempo.

Ricciardo acabou perdendo seu lugar em Singapura, embora a falta de comunicação tenha feito com que não fosse exatamente um adeus. Mas praticamente todos no paddock sabiam que aquela era a última aparição de Ricciardo na F1.

