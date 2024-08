F1 - Marko: Piastri é mentalmente mais forte que Norris

Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull na Fórmula 1, declarou que, entre a dupla da McLaren, Oscar Piastri é o "mentalmente mais forte", analisando a corrida de Piastri e de Lando Norris no GP da Bélgica. Marko analisou que, entre os pilotos da equipe papaia, o australiano é o que mais preocupa, disse a Sky Germany.

Sobre a disputa entre os dois pilotos da McLaren, exaltou Piastri: "Não sei qual é a diferença de pontos entre os dois. Mas parece que Piastri é o mentalmente mais forte e gradualmente alcançou Lando ao longo desta temporada, ou é até mais rápido em alguns momentos".

Ainda sobre o piloto ausraliano, Marko declarou: "Não vi nenhum erro dele, embora [Carlos] Sainz (espanhol da Ferrari) tenha cometido erros, então só os pilotos da Mercedes (os britânicos Lewis Hamilton e George Russell), Max e Piastri, não cometeram erros".

Em relação a Norris, que disputou posição com Max Verstappen, mas que ficou atrás do tricampeão, o consultor disse que "o fato que ele [Verstappen] conseguiu manter Norris atrás dele foi uma grande performance. Isso é Max. Pelo que vi, ele saiu da pista duas vezes, mas será difícil".

A pausa de agosto da F1 termina no GP da Holanda, com os primeiros treinos 23 de agosto e a corrida no dia 25.

