F1 - Gasly reclama de momento "frustrante" da Alpine: "Problema atrás de problema"

Pierre Gasly chamou a atenção da Alpine após os diversos erros cometidos pela equipe da Fórmula 1 antes da pausa de agosto. O piloto se mostrou bastante frustrado com o momento e ritmo que enfrenta com os franceses.

A Alpine teve um início de temporada complicado, vendo que seu carro estava posicionado quase no fundo do grid. Os pilotos estão frustrados com os resultados, mesmo que Gasly tenha conseguido somar alguns pontos no GP de Mônaco.

Atualmente, a equipe francesa ocupa o oitavo lugar na tabela de construtores. Pierre conquistou outros três top 10, quebrando a sequência ruim, mas uma largada ruim em Silverstone retardou esse processo.

O piloto sofreu problemas na caixa de câmbio na volta de formação da Grã-Bretanha, o que fez com que ele retirasse seu carro, e, na Hungria, foi um problema hidráulico que o forçou a abandonar a prova.

Na Bélgica, última etapa antes da pausa de agosto, Gasly conseguiu finalizar a corrida, mas teve dificuldades com o ritmo do carro e perdeu muita velocidade nas retas.

"Foi absolutamente terrível nas retas. Eu deveria estar alguns quilômetros mais lento e acabei perdendo sete décimos em cada volta devido a um problema de temperatura do motor".

Gasly também lamentou os resultados e situação atual da equipe francesa em comparação com as outras.

"Tem sido muito frustrante, tive problemas atrás de problemas nos últimos três finais de semana. A direção ficou torta durante a corrida, escolhemos as estratégias erradas e cometemos muitos erros como equipe".

"Foi um início de temporada difícil. Somamos 10 pontos na primeira parte do ano. Devemos fazer muito melhor na segunda".

O desempenho da equipe foi prejudicado pela instabilidade na gestão que já se estende há alguns anos. É importante relembrar que, durante o GP da Bélgica, Bruno Famin, chefe da equipe, anunciou que sairia do cargo antes do retorno de agosto.

A mudança acontece um ano após ele substituir Otmar Szafnauer. A equipe passou por cinco chefes de equipe desde que retornou ao grid da F1 como Renault em 2016.

Ao comentar a mudança na chefia, Gasly disse que acredita que "os objetivos estão claros" dentro da equipe e o foco precisa ser a segunda parte da temporada.

