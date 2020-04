Norris: "Não vou tentar ser alguém que não sou" quando F1 voltar

Em sua primeira temporada na Fórmula 1, o piloto da McLaren Lando Norris ficou conhecido por seu bom humor - particularmente nas redes sociais, além do próprio paddock da categoria - além de um aparente bom relacionamento com seu companheiro de equipe, Carlos Sainz.

Mas, no final da temporada passada, onde ele terminou em 11º no Mundial de Pilotos, com 49 pontos conquistados, ele disse que "estava relaxado demais e havia se divertido demais", e acrescentou que achava que era "brincalhão demais".

A fama de Norris cresceu em 2020 com suas empreitadas no mundo do eSport, que está passando por um boom de interesse devido aos impactos da pandemia da Covid-19 nas corridas reais. Suas transmissões de corridas virtuais no Twitch, plataforma conhecida no mundo dos games, estão atraindo grandes números de espectadores e seguidores.

Quando perguntado se ele mantém o planejamento de ser menos brincalhão em 2020 quando a temporada da F1 começar, Norris disse ao Motorsport.com: "É difícil de afirmar. Quando tudo voltar ao normal, vou virar a chave, mudar meu foco um pouco de volta para o que preciso fazer logo que puder voltar à McLaren - ir para o simulador e trabalhar nos ajustes".

"Estarei menos em casa e não poderei fazer tantas transmissões, então precisarei levar as coisas um pouco mais a sério. Não estou falando que vou mudar: não vou tentar ser alguém que não sou. Mas preciso garantir que vou dizer as coisas certas no momento certo e não passar a impressão de ser uma pessoa brincalhona que não está levando as coisas a sério".

"Eu só preciso ser eu mesmo - ainda posso fazer piadas. Mas preciso garantir que serei visto como uma pessoa que está focada e, de vez em quando, fazer piadas, ao invés do contrário. É isso".

Norris disse que ser visto como uma pessoa fundamental no boom do interesse pelo automobilismo virtual é "apenas um bônus".

"É a única coisa que está rolando no momento - é a única coisa interessante para vários fãs de automobilismo e pessoas que querem ver corridas e os pilotos", ele acrescentou. "Então, você vai para isso e tem uma interação com muitas pessoas - isso aumenta a presença da imprensa e mais".

"Acho que isso não é bom apenas para mim, mas para o eSport em geral, para o automobilismo virtual. Porque acho que está expandindo o mundo das corridas - com mais pessoas interssadas, os números estão crescendo em termos de participantes e tudo".

GALERIA: F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de eventos virtuais durante a pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 26 Charles Leclerc 2 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 26 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 26 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 26 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 26 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 26 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 26 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 26 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 26 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 26 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 26 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 26 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 26 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

