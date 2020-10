A relação entre Sebastian Vettel e Mattia Binotto só piorou ao longo da temporada de 2020 e parece não haver expectativa de melhora. Após o GP de Portugal deste domingo (25), o tetracampeão disparou contra a equipe e disse que os carros dele e de seu companheiro, Charles Leclerc, não são iguais. Binotto não deixou barato e respondeu o piloto alemão.

“Os carros de Vettel e Charles são, sem dúvida, idênticos. Espero sinceramente que o Sebastian possa se classificar melhor em Ímola e mostrar do que é capaz na corrida. Charles é muito bom, mas talvez você espere ainda mais do segundo piloto”, disse o chefe da Ferrari à Sky Sport.

Esta foi apenas a sexta corrida em 12 disputadas na temporada que Vettel terminou na zona de pontuação, nenhuma delas no top 5. O melhor resultado do alemão foi o sexto lugar no GP da Hungria. Sebastian tem 18 pontos no campeonato contra 75 de Leclerc.

A relação entre o piloto e a escuderia italiana começou a desgastar desde que não renovou com a equipe no começo do ano. O alemão disse que uma proposta nunca chegou às suas mãos e Binotto, por sua vez, disse que a Ferrari dispensou Vettel com antecedência para que ele pudesse procurar outra equipe com mais calma.

A equipe e o piloto tiveram discussões também dentro das pistas. No GP do 70º aniversário da Fórmula 1, em Silverstone, Vettel reclamou da estratégia e Binotto disse que o ele iria mal naquela corrida de qualquer jeito. Em setembro, no GP da Rússia, o alemão disse que foi escudeiro de Leclerc.

