2018 marcou o último ano da parceria entre Daniel Ricciardo e Max Verstappen na Fórmula 1. E, apesar dos dois afirmarem que a amizade nunca foi afetada pelo que aconteceu em pista, o incidente no GP do Azerbaijão, que completa dois anos neste dia 29, daquele ano foi uma peça fundamental para a saída do australiano em direção à Renault.

Na volta 40 de 51, a dupla, que vinha em quarto e quinto, com Verstappen na frente, se envolveram em uma batida, quando o holandês foi se defender do ataque de Ricciardo pela posição, fazendo ambos abandonarem.

No ano passado, quando já estava na Renault, Ricciardo refletiu sobre o incidente:

“Eu não sei quantas peças pequenas fizeram o quebra-cabeça, o caleidoscópio, mas acho que Baku foi uma das pequenas peças", disse. “Nós dois conversamos, falando de maneira educada, mas aos meus olhos, senti que não estava realmente errado, apesar de ter sido eu que bati atrás. Eu acho que a maioria das pessoas viu que ele se moveu duas vezes.”

“Mesmo antes disso, nos tocamos muitas vezes e acho que muita gente achou que isso foi longe demais. Eu acho que a maneira como tudo foi tratado na época não foi muito boa para mim, então isso foi como uma pequena coisa que me incomodou. Mas não foi o problema, se você sabe o que quero dizer."

GALERIA: Relembre como foi a batida entre Verstappen e Ricciardo em Baku em 2018

