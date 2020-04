Em meio à pandemia do novo coronavírus, grandes nomes do esporte a motor estão se engajando no combate à Covid-19 pelo mundo. No Brasil, não é diferente. Desta vez, foi a família Piquet que entrou em cena para ajudar os mais necessitados.

Lenda da Fórmula 1, Nelson Piquet foi flagrado entregando cestas básicas em Brasília, onde mora. Filhos do tricampeão mundial e também pilotos, Pedro e Laszlo acompanharam o gesto do patriarca e mostraram sua solidariedade arrecadando fundos contra o vírus. Veja:

Galeria Lista Nelson Piquet doando cestas básicas 1 / 3 Foto de: Rafael Chaves Pilotos Pedro e Laszlo Piquet e outros membros da família em ação solidária 2 / 3 Foto de: Rafael Chaves Vivianne Piquet 3 / 3 Foto de: Rafael Chaves

A ação do clã Piquet foi impulsionada por Pedro. Atualmente na Fórmula 2, o piloto brasileiro explicou ao Motorsport.com que a ideia surgiu em função de um trabalho de caridade realizado junto a uma instituição religiosa.

"É uma ação que eu estou fazendo em uma Igreja Evangélica. Conheci o pastor há um tempo atrás e eles têm 120 famílias carentes que passam muitas dificuldades cadastradas. Comecei ano passado, quando comprei 50 presentes de Natal para as crianças".

"Foi bem legal, porque tinha criança ali que nunca tinha recebido um presente na vida. E algumas vezes já comprei cesta básica, mas desta vez eu queria comprar em maior quantidade, porque eu queria atender todo mundo, as 120 famílias".

"Se eu conseguisse uns 10 mil reais da 'vaquinha', aí eu conseguiria comprar umas 130 cestas básicas, o que daria para uma cesta básica para cada pessoa", disse Pedro, que correrá pela Charouz na F2 2020.

Nelsão, Nelsinho, Laszlo, Pedro e cia: confira o clã Piquet nas pistas e fora delas

Galeria Lista Nelsinho e Nelsão 1 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Nelson 2 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Nelsinho 3 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 4 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 5 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 6 / 30 Foto de: Divulgacao Julia e Pedro Piquet 7 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 8 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 9 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 10 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 11 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 12 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro quando pequeno 13 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 14 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 15 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 16 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro, Nelsinho e Rodrigo Piquet 17 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro, Nelsinho, Pietro Fittipaldi e Enzo Fittipaldi 18 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 19 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelsinho em premiação 20 / 30 Foto de: Divulgacao Os homens da Família Piquet 21 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 22 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 23 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 24 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 25 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 26 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro quando pequeno e Nelson 27 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro na Brabham do bi de Nelson na F1 28 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 29 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsão e Nelsinho 30 / 30 Foto de: Divulgacao

"E a cesta que a gente compra não é a pequena, a gente vai comprar uma um pouco mais cara, mas que dura um pouco mais e dá para mais gente. Tem aquela cesta que custa uns R$ 40, mas que a qualidade é ruim, vem pouco alimento, dá para uma ou duas pessoas no mês".

"Então a gente prefere comprar uma de 70, 80 reais, que tem muito mais coisa e consegue sustentar uma família de quatro pessoas por um mês. A doação está indo para o lugar certo", ponderou Pedro.

"A gente não está fazendo uma fila no meio do nada e distribuindo para todo mundo. Nisso, muita gente pode tirar vantagem... O pessoal que não precisa pode pegar pela conveniência. Nesse caso, as pessoas são necessitadas e precisam muito disso".

"Aí fiz a vaquinha. No momento, acho que deu uns 5 mil reais. Estamos tentando chegar a 10 mil e muitos amigos meus já doaram e muitos pilotos conhecidos também já doaram, então a gente está trabalhando nisso para conseguir numa grande quantia boa", completou.

GALERIA: Relembre todos os carros utilizados por Nelson Piquet em sua carreira na F1

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

VÍDEO: Pedro Piquet revela principal regra de convivência que pai Nelson dá aos filhos

PODCAST: Quem são os maiores comunicadores de automobilismo da TV brasileira?

Your browser does not support the audio element.

.