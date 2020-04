Piloto com mais corridas disputadas na história da Fórmula 1 (322 GPs), o brasileiro Rubens Barrichello sempre foi um dos personagens mais queridos da categoria máxima do automobilismo mundial. Entretanto, até os competidores mais simpáticos têm seu dia de fúria.

Com 'Rubinho', não foi diferente. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com via live de Instagram, o paulistano falou sobre a única vez em que ficou fora de si e partiu para cima de um adversário em função de um incidente na pista.

O episódio ocorreu no GP do Canadá de 2010. Naquela ocasião, o brasileiro fazia boa prova de recuperação com a Williams, mas foi atrapalhado pelo espanhol Jaime Alguersuari, da Toro Rosso. Foi o estopim para a ira de Barrichello. Veja o divertido relato no vídeo abaixo:

"Eu sempre fui uma pessoa que, se tem um problema, eu vou resolver. Para mim, sempre foi assim na vida. Se eu tenho um problema, eu vou tentar resolver. A única vez que eu realmente estava fora de mim foi em 2010, em Montreal", relembra Rubinho.

"Eu vinha numa recuperação muito forte, muito, muito forte. Tem a curva 5, que é uma curva com pé embaixo, muito rápida. E aí tem a sequência esquerda e direita para pegar uma reta. E eu acho que a pista estava secando, alguma coisa assim".

"E eu botei por dentro do Alguersuari e ele não me viu. Quando ele associou que eu estava passando, ele fez uma tentativa de fechar a porta, mas era muito tarde. Eu vinha numa velocidade de uns 10 km/h a mais".

"E aí, eu vi o céu, caí no chão, e perdi os brake ducts, a entrada de ar para o disco de freio. E aí, meu deus do céu... Primeiro, eu perdi os freios, que o Canadá requer muito", seguiu o piloto brasileiro. Relembre seus carros e sua carreira no automobilismo:

"E eu passei a corrida inteira pensando: 'Bom, o cara detonou a minha corrida, eu quero só saber se o Charlie Whiting [ex-diretor de provas da F1] está ouvindo, porque ele precisa punir'. E nada... Não tinha punição, não tinha punição".

"Eu passei a minha corrida 'noiado', porque o cara acabou com a minha corrida e não tinha sido nem visto o negócio. E foi tão perigoso, sabe... Eu saí do carro e fui direto na Toro Rosso e falei com o cara. Foi a única vez que fiz isso".

"Agora vai ver"

"Falei para ele assim: 'Você não me viu?'. E ele falou assim: 'Não, não te vi'. E eu: 'Agora vai ver'. E bati o capacete dele... Botei a minha mão para dentro [do capacete] e bati", confessou Barrichello de forma bem-humorada.

"E aí chegou um mecânico dele, um baixinho, falando 'para, para, para'. Eu falei: 'Cara, chama um maior, porque você não vai dar'. Eu estava tão fora que foi a única vez. E esse mecânico dá risada comigo até hoje".

"Porque eu juro, foi tão natural que eu disse assim: 'Chama um maior que você não vai dar'. E aí continuei [a bater o capacete de Alguersuari] e soltei. Soltei o negócio e saí, virei as costas e fui embora".

"Assim, eu estava transtornado. Mas vou contar uma coisa: na minha carreira de 30 anos, me envolvi em uma coisa só. Mas como pai de piloto, você não tem noção... É muito pior, mas é muito pior. Você quase se envolve [em alguma confusão] em quase toda corrida. É pai contra pai... Se vier mecânico, sai correndo que os bichos são brutos, vem ferramenta... Aí não dá", completou o piloto do Brasil.

