Carregar reprodutor de áudio

Duas sessões de treinos encharcados na volta do Grande Prêmio do Japão embaralharam a ordem de forças em Suzuka. No entanto, embora tenha sido a Mercedes que estabeleceu o ritmo enquanto George Russell liderou, seguido pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton, há evidências suficientes sugerem que Max Verstappen tem mais ritmo para o seco, enquanto busca conquistar seu segundo título mundial de Fórmula 1 neste fim de semana.

A história do dia

O fato de o TL1 e o TL2 terem ocorrido foi um tanto inesperado, uma vez que estava chovendo bastante 30 minutos antes da primeira sessão. Mas o cronograma seguiu, mesmo que houvesse muito menos atividade na pista do que o normal para uma sexta-feira.

O piloto da Alpine Fernando Alonso foi o líder inesperado desde o primeiro momento. Depois que a pista secou um pouco para abrir caminho para o pneus intermediários, ele completou as 3,6 milhas em 1m42.248s para ficar no topo da classificação do TL1. E as condições pioraram nos últimos quinze minutos, com isso ele manteve a posição, o bicampeão terminou 0,315s à frente de Carlos Sainz e Charles Leclerc. Enquanto isso, Verstappen ficou em sexto, enquanto Hamilton marcou o 13º tempo e Russell ficou em 18º com apenas quatro voltas marcadas.

Naturalmente, a trilha traiçoeira pegou um ou dois. A maior vítima foi Mick Schumacher, que aquaplanou na Haas em uma volta muito mais lenta e bateu na parede, danificando a parte dianteira do carro. O alemão, que está lutando por uma vaga na F1 na temporada seguinte, depois de dividir o carro em dois em Jeddah e em Mônaco, não correu no TL2, pois foi necessário trocar de chassi.

A Mercedes se destacaram no TL2, que foi estendido para 90 minutos, pois estava planejado um teste de pneus Pirelli 2023. No entanto, o composto era liso, ou seja, para pistas secas, e não foi possível realizar o teste em Suzuka. No tempo restante, os pilotos completaram passagens representativas no composto intermediário.

Russell, o primeiro do pelotão a mudar de pneus de chuva para a borracha de paredes verdes no segundo treino, continuou diminuindo em seus tempos para se estabelecer em 1m41.935s - a frente de Hamilton por 0,235s. Verstappen ficou em terceiro, embora 0,851s atrás, com o vencedor do GP de Singapura, Sergio Pérez, em quarto.

Russell liderou uma dobradinha da Mercedes no segundo treino livre no GP do Japão Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Depois uma sequência de voltas nos pneus intermadiários novos para avaliar ajustes de configuração, Kevin Magnussen marcou o terceiro lugar à frente de Carlos Sainz, o piloto mais rápido da Ferrari durante o segundo treino livre. Leclerc, no entanto, marcou o 11º tempo depois de ir parar no cascalho no hairpin em sua volta de saída dos boxes. Ele conseguiu voltar à pista, pois as sessões foram concluídas sem uma bandeira vermelha.

Classificação do segundo treino livre

Posição Piloto Equipe Tempo Intervalo 1 Russell Mercedes 1m41.935s 2 Verstappen Red Bull 1m42.786s +0.851s 3 Magnussen Haas 1m43.187s +1.252s 4 Sainz Ferrari 1m43.204s +1.269s 5 Alonso Alpine 1m43.533s +1.598s 6 Bottas Alfa Romeo 1m43.733s +1.798s 7 Latifi Williams 1m44.962s +3.027s 8 Tsunoda AlphaTauri 1m45.257s +3.322s 9 Vettel Aston Martin 1m45.261s +3.326s 10 Norris McLaren 1m45.885s +3.950s

Como Russell foi o mais rápido no primeiro dia O Mercedes W13 continua a caminho de ser o primeiro carro da equipe a não ganhar uma corrida desde 2011. De suas muitas falhas, uma dor de cabeça persistente tem sido a luta do carro para gerar calor suficiente para aquecer os pneus dianteiros. Mercedes foi um das seis equipes que não deram uma sequência de voltas no mesmo pneu representativa ao longo dos 90 minutos com os pilotos. Além da previsão para uma sessão de classificação seca, o ritmo da equipe alemã pode não ser suficiente para largar na primeira fila de grid ou mesmo obter um bom resultado no domingo Embora alterar a geometria da suspensão para controlar melhor como a borracha é pressionada no asfalto possa representar uma correção mais duradoura, os ajustes temporários de configuração feitos pela equipe entre o TL1 e o TL2 foram suficientes para trazer Russell à tona. Durante o TL2, Russell aparentava estar em um bom momento, bem como a equipe. Ao contrário de Verstappen, que optou por seguir com um conjunto de pneus intermediários o máximo possível, o britânico pediu um novo conjunto de pneus e marcou o melhor tempo. Então, um tanto perversamente, as condições secando um pouco pareceram prejudicar os tempos de volta. À medida que a superfície mudou de molhada para escorregadia para limitar a quantidade de água parada que os intermediários poderiam dispersar, os tempos caíram para deixar Russell no topo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Portanto, embora não teve a mudança usual no TL2 para modos de motor mais baixos e mais combustível no tanque para diminuir o ritmo e indicar simulações de corrida, ninguém conseguiu se igualar aos pilotos da Mercedes. No entanto, isso não conta a história completa. A Mercedes foi um das seis equipes que não deram uma sequência de voltas no mesmo pneu representativa ao longo dos 90 minutos com os pilotos. Além da previsão para uma sessão de classificação seca, o ritmo da equipe alemã pode não ser suficiente para largar na primeira fila de grid ou mesmo obter um bom resultado no domingo. Média de voltas no pneu intermediário Posição Equipe Tempo Stint 1 Ferrari 1m45.570s 5 voltas 2 Red Bull 1m46.683s 12 voltas 3 Aston Martin 1m46.766s 10 voltas 4 AlphaTauri 1m47.733s 12 voltas O que os aprendizados do TL2 significam para a primeira corrida no Japão desde 2019 Das quatro equipes que conseguiram fazer uma simulação de corrida adequada, parece que o trabalho de Sainz foi o mais competitivo. Seus tempos foram em média de 1m45,57s, de acordo com os cálculos da Autosport, para sugerir que ele tem uma vantagem de 1s sobre o ritmo de Verstappen. Esse abismo pode ser exagerado pelas advertências práticas usuais de cargas de combustível e modos de motor contrastantes. O primeiro é apoiado pelo espanhol que fez apenas uma simulação de corrida de cinco voltas, excluindo as voltas de entrada e saída dos boxes. Pérez, por outro lado, dobrou isso. Verstappen correu por 12 voltas completas. E como mencionado acima, os carros da Red Bull decidiram rodar em um conjunto de pneus, enquanto Sainz poderia fazer uso de novos inters para contribuir significativamente para esse ritmo impressionante. Com a classificação definida para acontecer no seco, espera-se que o RB18 mais leve que surgiu após as férias de verão ainda seja a referência. Especialmente em uma pista que exige alto downforce e estraga os pneus. Todos esses elementos parecem favorecer a Red Bull e o impacto de ponta de seu motor Honda modificado. Além do mais, enquanto Suzuka é um clássico e uma pista permanente, é estreita. Logo após as ruas de Marina Bay, dois locais que não promovem prontamente as ultrapassagens, os carros seguem um após o outro. É por isso que o ritmo de classificação da Red Bull pode valer a pena se a posição da pista for garantida. Contanto que Verstappen não ative o anti-stall da linha, como fez há uma semana.

Sainz exibiu um ritmo de corrida impressionante na pista molhada Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quanto ao que os céus reservam no domingo, a previsão ainda é um pouco fluida. No início da semana, uma chuva no estilo Spa minutos após a bandeira quadriculada foi antecipada. Agora, há uma sugestão maior de que uma chuva pode atingir as últimas voltas para causar caos no stint final. Quanto ao quadro geral, porém, a principal hipótese do campeonato diz que, independentemente de Leclerc terminar em segundo no domingo, uma vitória e um ponto de bônus pela volta mais rápida garantirão a Verstappen a coroa com quatro corridas de antecedência. "É um pouco complicado saber onde estamos com ritmo no molhado, mas fizemos alguns ajustes básicos hoje e não muito mais do que isso. Estamos quase começando do zero amanhã no seco" Max Verstappen O que os pilotos disseram: Russell avalia: “É sempre bom terminar o dia no topo das tabelas de tempos, e foi uma melhoria decente em relação ao TL1 quando estávamos praticamente no fundo. As condições molhadas de hoje provavelmente não foram tão representativas para o resto do fim de semana, mas foi uma boa oportunidade de aprendizado para o futuro; é importante entender coisas como a troca de pneus de molhado para intermediário, e mesmo que isso não seja necessário neste fim de semana, será no futuro. Não tenho ideia do que esperar amanhã no seco - estaremos lutando pelas seis primeiras posições e espero que tenhamos uma chance de algo melhor do que isso". Verstappen falou: "Obviamente estava chovendo muito hoje, então as duas sessões não foram muito representativas de como será durante a classificação ou a corrida. Estávamos esperando mais chuva, então foi bom que pudéssemos sair na pista. É um pouco complicado saber onde estamos com ritmo no molhado, mas fizemos alguns ajustes básicos hoje e não muito mais do que isso. Estamos quase começando do zero amanhã no seco".

A chuva no domingo pode atrapalhar a volta do GP do Japão? Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music