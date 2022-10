Carregar reprodutor de áudio

Pierre Gasly, da França, será o substituto do espanhol Fernando Alonso ao lado do também francês Esteban Ocon na Alpine em 2023. Com isso, a equipe azul terá dois representantes de seu país no grid da Fórmula 1 nos próximos anos.

Gasly deixa a AlphaTauri após o 'time B' da Red Bull aceitar a ida do francês para a Alpine, que ficou sem um companheiro para Ocon após Alonso decidir ir para a Aston Martin na vaga do futuramente aposentado Sebastian Vettel, da Alemanha, ao lado do canadense Lance Stroll em 2023.

“Estou muito feliz por me juntar à família Alpine e começar este novo capítulo na minha carreira na F1”, disse Gasly. “Pilotar para uma equipe que tem raízes francesas é algo muito especial. Conheço os pontos fortes da Alpine, tendo competido contra eles nos últimos dois anos e, claramente, seu progresso e ambição são muito impressionantes.”

“Gostaria de agradecer à Red Bull, pois isso marca o fim de nossa jornada de nove anos juntos”, acrescentou Gasly. “É graças à confiança e apoio deles que me tornei piloto de Fórmula 1, e o que conquistamos com a AlphaTauri nos últimos anos foi muito especial.

“Olhando para o futuro, quero dar o máximo e utilizar toda a minha experiência para lutar por pódios e, finalmente, contribuir para a luta da Alpine por campeonatos no futuro.”

O CEO do Grupo Renault, Luca de Meo, que esteve intimamente envolvido na decisão de levar a Gasly e está presente em Suzuka este fim de semana, deixou claro que a mudança para uma formação patriótica com dois pilotos da mesma região não foi por acaso.

“Estamos orgulhosos de apresentar uma linha de pilotos totalmente francesa a partir de 2023”, disse De Meo. “Ambos levarão a equipe e o grupo adiante e, espero, podermos nos tornar um símbolo de orgulho para a França”.

Inicialmente, a Alpine queria promover o reserva Oscar Piastri, chegando a anunciar o australiano como titular em '23, mas ele negou o time rumo a McLaren na vaga do compatriota Daniel Ricciardo. Por ora, o veterano estará fora do grid - os assentos restantes são de Williams e Haas (veja abaixo).

A equipe britânica de Grove, aliás, já confirmou Alexander Albon para 2023. O mais cotado para ser o novo companheiro do anglo-tailandês, no assento a ser vago pelo canadense Nicholas Latifi, é o norte-americano Logan Sargeant, que hoje corre na Fórmula 2 e pertence à academia da Williams.

Na Haas, o 'pole position' para ficar com a vaga ao lado do dinamarquês Kevin Magnussen é o alemão Nico Hulkenberg, cujo maior concorrente é o italiano Antonio Giovinazzi, além do também germânico Mick Schumacher, atual dono do assento. Ricciardo, segundo consta, 'corre por fora'.

Assim, o australiano pode ter se resignar com a vaga de reserva da Mercedes, movimento mais especulado para o australiano nos últimos anos. Na outra vaga da AlphaTauri, o titular continua sendo o companheiro de Gasly em 2021 e 2022, o japonês Yuki Tsunoda. Confira abaixo:

Veja como está a situação de equipes e pilotos para a temporada de 2023 até agora:

Equipe Fornecedora de motor Pilotos confirmados Contrato expira em: Pilotos cogitados Red Bull Red Bull Powertrains Max Verstappen Sergio Pérez 2028

2024 Ferrari Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz 2024 2024 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell 2023

Equipe Fornecedora de motor Pilotos confirmados Contrato expira em: Pilotos cogitados Red Bull Red Bull Powertrains Max Verstappen Sergio Pérez 2028

2024 Ferrari Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz 2024 2024 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell 2023

? Alpine Renault Esteban Ocon Pierre Gasly 2024 ? McLaren Mercedes Lando Norris Oscar Piastri 2025 2024 Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas Zhou Guanyu ? 2023 Haas Ferrari Kevin Magnussen ? ? Nico Hülkenberg Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Daniel Ricciardo Pietro Fittipaldi AlphaTauri Red Bull Powertrains Yuki Tsunoda 2023 Aston Martin Mercedes Fernando Alonso Lance Stroll ? ? Williams Mercedes Alexander Albon ? Logan Sargeant Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Jack Aitken Jack Doohan Daniel Ricciardo

