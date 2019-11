F1: Briga do top-3 e Leclerc x Vettel em jogo no GP de Abu Dhabi

Depois de uma segunda metade impressionante, a temporada 2019 da Fórmula 1 chega ao final neste fim de semana, no GP do Abu Dhabi. Com títulos de pilotos e construtores definidos, as atrações da etapa noturna serão bem menos estratégicas, mas não menos emocionantes.

E um dos principais pontos é justamente a definição do favorito à vitória. Como em poucas vezes ao longo do ano, é difícil apontar uma escuderia ou competidor que leve vantagem absoluta em Yas Marina. As estatísticas nos levam a crer que Lewis Hamilton levará a melhor, mas a Ferrari diz ter achado a receita para andar rápido em curvas de baixa e a Red Bull mostrou bastante potência no GP do Brasil. Tendo tudo isso em vista, é difícil apostar no vencedor do próximo fim de semana.

De todo modo, um outro duelo deve agitar a briga no pelotão de elite da F1 em Abu Dhabi. Após relativa pacificação nas últimas etapas, Charles Leclerc e Sebastian Vettel voltaram a protagonizar 'cenas lamentáveis' em Interlagos e chegam em clima tenso para o encerramento de 2019.

Ainda entre os pilotos da frente, mas sem tanta polêmica quanto a que envolve a dupla da Ferrari, Valtteri Bottas (punido) e Alex Albon terão a última chance para bater os companheiros Hamilton e Max Verstappen. Assim, quem sabe, começam 2020 com confiança renovada.

Apesar da promessa de boas batalhas entre os principais destaques do campeonato, o meio e o fundo do grid também têm atrações particulares. De saída da Renault e sem vaga para o ano que vem até o momento, Nico Hulkenberg pode dar adeus à F1 após 10 temporadas. Já Robert Kubica realmente vai pôr um ponto final em sua carreira como piloto titular e fará sua última corrida pela Williams na sofrível temporada que marcou seu impressionante retorno à elite do automobilismo.

Confira o que está em jogo no GP de Abu Dhabi de F1:

1. Briga pela vitória entre Mercedes, Ferrari e Red Bull

Galeria Lista Max Verstappen, Red Bull Racing, comemora 1 / 5 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 2 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, celebra 3 / 5 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 4 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 5 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Depois de um começo de temporada monótono e amplamente dominado pela escuderia germânica, Red Bull e Ferrari despertaram após as férias e agitaram a F1 em 2019. Não foi o suficiente para impedir o hexacampeonato de construtores do time alemão, mas a evolução das rivais das 'Flechas de Prata' é tamanha que chegamos ao encerramento do atual campeonato com três equipes brigando pela vitória. A ver quem leva a melhor no circuito de Yas Marina.

2. Leclerc x Vettel

Galeria Lista Charles Leclerc, Sebastian Vettel e Max Verstappen 1 / 5 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90 2 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90 3 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc e Sebastian Vettel, Ferrari SF90 4 / 5 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel e Charles Leclerc, Ferrari SF90 5 / 5 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

A crescente rivalidade entre a dupla de pilotos da Ferrari vinha sendo pacificada pelo time de Maranello após as polêmicas do GP da Rússia. Entretanto, o 'cessar-fogo' não durou muito tempo na escuderia italiana. Com a batida e o abandono duplo no GP do Brasil, a tensão voltou a se instaurar nos boxes vermelhos. E a pressão é maior sobre Vettel: embora tetracampeão, o germânico está atrás do jovem companheiro monegasco, que leva a melhor na tabela de pontos.

3. 'Última chance' para Bottas e Albon

Galeria Lista Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Alexander Albon, Red Bull RB15 1 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 2 / 5 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 3 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alexander Albon, Red Bull RB15 4 / 5 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alexander Albon, Red Bull Racing 5 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas começou 2019 bem, mas perdeu força e viu Hamilton conquistar o hexa. Mas o finlandês garante ter uma receita secreta para superar o britânico em 2020. Para isso, é bom terminar 2019 vencendo, apesar da punição no grid em Abu Dhabi. O mesmo vale para Albon, guardadas as proporções: o novato tailandês já fez muito ao ser promovido para a Red Bull, mas Verstappen é implacável. Neste sentido, Albon pode ganhar confiança ao superar o holandês no fim de 2019.

4. Despedida de Hulkenberg?

Galeria Lista Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 1 / 5 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 2 / 5 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 3 / 5 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 4 / 5 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 5 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O alemão foi fundamental no reerguimento da Renault, mas foi preterido pelo francês Esteban Ocon e sairá da equipe em 2020. Todas as outras vagas do grid já estão preenchidas para o ano que vem, mas Hulk faz mistério e garante que não pensa em sair da categoria na próxima temporada. Seja mera discurso ou de fato uma realidade, o fato é que o campeão das 24 Horas de Le Mans pode fazer sua última prova na F1 neste domingo. Será que vem o tão sonhado pódio? Difícil.

5. Adeus de Kubica

Galeria Lista Robert Kubica, Williams Racing 1 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42 2 / 5 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Robert Kubica, Williams Racing 3 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42 4 / 5 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Robert Kubica, Williams Racing 5 / 5 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Um dos principais talentos da F1 no começo da década, o polonês sofreu grave acidente em rali no começo de 2011 e ficou de fora da categoria até o começo deste ano, quando surpreendeu o mundo ao ser anunciado pela Williams. Entretanto, a relação com a equipe se desgastou em função da péssima fase da escuderia e Kubica foi ofuscado pelo companheiro, o novato britânico George Russell. Desta forma, o polonês faz sua despedida para dar lugar ao canadense Nicholas Latifi.

Confira todos os vencedores do GP de Abu Dhabi:

Galeria Lista 2018: Lewis Hamilton 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2018: Lewis Hamilton 2 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2017: Valtteri Bottas 3 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2017: Valtteri Bottas 4 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 5 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 6 / 20 Foto de: Ferrari 2015: Nico Rosberg 7 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 10 / 20 Foto de: XPB Images 2013: Sebastian Vettel 11 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel 12 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Kimi Raikkonen 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2012: Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2011: Lewis Hamilton 15 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Lewis Hamilton 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel 17 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel 18 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2009: Sebastian Vettel 19 / 20 Foto de: LAT Images 2009: Sebastian Vettel 20 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.