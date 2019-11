F1: Bottas larga do fim do grid em Abu Dhabi por troca de motor

Valtteri Bottas terá uma punição que o fará largar do fim do grid no final da temporada 2019 da Fórmula 1 em Abu Dhabi, já que a Mercedes optou por colocar uma nova unidade de potência no carro do finlandês para o GP do próximo fim de semana.

Bottas abandonou a última corrida, no Brasil, com um problema no motor que foi diagnosticado como resultado do alto consumo de óleo. A unidade de potência quebrada foi levada de volta à sede da Mercedes em Brixworth para verificações. Depois de algumas análises, foi verificado que o motor não poderia ser utilizado novamente, o que fez com que o time germânico processasse a troca.

Com as outras unidades de Bottas no final de sua quilometragem e incapazes de impulsioná-lo no fim de semana de corrida de Abu Dhabi, a Mercedes não teve outra escolha senão trazer um novo motor para a última prova de 2019. O finlandês larga na última posição do grid.

Confira todos os vencedores do GP de Abu Dhabi:

Galeria Lista 2018: Lewis Hamilton 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2018: Lewis Hamilton 2 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2017: Valtteri Bottas 3 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2017: Valtteri Bottas 4 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 5 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 6 / 20 Foto de: Ferrari 2015: Nico Rosberg 7 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 10 / 20 Foto de: XPB Images 2013: Sebastian Vettel 11 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel 12 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Kimi Raikkonen 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2012: Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2011: Lewis Hamilton 15 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Lewis Hamilton 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel 17 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel 18 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2009: Sebastian Vettel 19 / 20 Foto de: LAT Images 2009: Sebastian Vettel 20 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.