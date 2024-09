No meio da temporada de 2024, a Williams demitiu Logan Sargeant após o GP da Holanda e o substituiu por Franco Colapinto, um dos pilotos da academia da equipe de Fórmula 1. Entretanto, os nomes de Mick Schumacher e Liam Lawson foram cogitados como possíveis pilotos para cumprir o resto do ano.

A Williams optou por dar oportunidade para um de seus pilotos da academia, isso porque já assinou com Carlos Sainz para 2025 e, desta maneira, Colapinto pode ter acesso à maior categoria do automobilismo para criar mais experiência.

Agora, David Coulthard, ex-piloto da Williams, disse que a decisão não foi surpreendente e que não esperava que James Vowles iria escolher Mick ou Liam.

"A Williams iria escolher alguém de sua academia de qualquer maneira. Mick Schumacher poderia ter sido contratado, mas a equipe preferiu olhar para o futuro".

Para o ex-piloto, a ideia da Williams foi escolher um competidor que não fosse muito melhor do que Logan, para não manchar a imagem deixada pelo norte-americano.

Importante lembrar que Mick atua como piloto reserva da Mercedes enquanto disputa a WEC, já Lawson faz parte da família Red Bull e aguarda uma oportunidade de assento na F1.

