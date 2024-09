A temporada de 2025 da Fórmula 1 é uma das mais esperadas atualmente, isso porque haverá a chegada de diversos novatos ao grid. Andrea Kimi Antonelli e Jack Doohan são os únicos que ainda não correram um GP na categoria mãe, mas Oliver Bearman chega para disputar uma temporada completa. Enquanto isso, na Red Bull, Liam Lawson e Isack Hadjar também aguardam o seu assento.

Entretanto, ainda há uma vaga que gera muita discussão no paddock: o assento na Audi. Mesmo sem nenhuma confirmação oficial da equipe, já se sabe que os principais nomes cogitados são o de Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto.

Após contratar Nico Hulkenberg, a Audi entrou em contato com diversos pilotos que estavam disponíveis, inclusive Carlos Sainz, mas recebeu uma série de "não, obrigado". Agora, os alemães se viram para o finlandês, que não está tendo uma boa temporada, e Bortoleto, que está impressionando na Fórmula 2.

Mattia Binotto, que assumiu o comando da Audi, ainda não tomou uma decisão final sobre o futuro da equipe, mas não esconde que o brasileiro está muito bem posicionado na lista de possibilidades para 2025. Porém, ele ainda não sabe qual abordagem irá tomar.

Valtteri Bottas, piloto da equipe de F1 KICK Sauber, negocia a renovação do contrato Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Por um lado, a equipe pode se concentrar em Bottas, que é experiente e pode trazer a possibilidade de conquistar boas posições, no entanto, pode ser ideal pensar na possibilidade de ter 'sangue novo' no time com Bortoleto. O brasileiro não teria nenhuma desvantagem e enfrentaria pouca pressão para entregar resultados.

Investir em um novo nome pode ser uma boa decisão para a Audi, isso porque não enfrentaria grandes problemas caso não dê certo. E é nesse ponto que Gabriel Bortoleto se destaca.

O brasileiro completará 20 anos no próximo dia 14 de outubro. Nas últimas duas temporadas, Bortoleto teve conquistas importantes e significativas que chamaram a atenção dos grandes nomes da F1. Gabriel venceu a F3 em 2023, como estreante e abriu portas para assinar com a McLaren para ingressar no programa júnior.

Agora, na F2, Bortoleto segue tendo resultados positivos e convincentes, que o coloca em bons lençóis com os chefões da F1. No momento, ele está dez pontos atrás do líder Hadjar e conquistou a vitória na última etapa após largar da última colocação.

Caso o brasileiro consiga fazer a transferência direta para a F1, se juntará a pequena lista de pilotos atuais, Oscar Piastri, George Russell e Charles Leclerc, que fizeram o mesmo. Os rumores envolvendo o brasileiro aumentaram ainda mais durante o GP de Monza, quando foi visto tendo conversas com Binotto no grid.

Desta maneira, no primeiro encontro com a mídia desde que ingressou no cargo, Mattia não deixou de fora o nome do brasileiro e suas chances na Audi.

"Devo dizer que esse meu novo capítulo profissional está em andamento há apenas algumas semanas. Mas [com relação à escolha do piloto] temos que considerar se vamos nos concentrar na experiência ou em outra coisa. Nosso projeto é de longo prazo, então a questão é o que é melhor para nós, considerando o objetivo final".

Gernot Dollner, CEO da Audi, e Mattia Binotto, chefe do programa de F1 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Precisamos de experiência no curto prazo e depois passar para outra coisa? Hoje, não acho que estejamos em posição de responder a essa pergunta. Estamos ouvindo todos os possíveis candidatos e pesando os prós e os contras, mas queremos decidir o mais rápido possível".

Binotto também lembrou que o time considera Theo Pourchaire, que atua como piloto reserva da Sauber. Entretanto, os bons resultados de Bortoleto o colocam como uma das opções mais fortes para assumir a vaga.

Entretanto, se a Audi apostar no brasileiro, precisará entrar em acordo com a McLaren também. Há duas possibilidades para as equipes concordarem: ou Bortoleto termina seu contrato com o time de Woking, ou manterá o relacionamento e correrá para Sauber como piloto emprestado.

Caso a segunda opção seja escolhida, Gabriel ainda poderia ser convocado pelos papaias no futuro. Agora, é esperado que a decisão seja tomada nas próximas semanas e divulgada logo na sequência.

